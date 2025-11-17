Рейтинг@Mail.ru
В Казани стартовало обучение волонтеров и атташе на "Российскую студвесну"
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
12:28 17.11.2025
В Казани стартовало обучение волонтеров и атташе на "Российскую студвесну"
Обучение волонтеров и атташе для всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" стартовало в Казани, сообщают организаторы. РИА Новости, 17.11.2025
республика татарстан
казань
россия
российский союз молодежи
азат кадыров
казань
россия
казань, россия, российский союз молодежи, азат кадыров
Республика Татарстан, Казань, Россия, Российский союз молодежи, Азат Кадыров
КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Обучение волонтеров и атташе для всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" стартовало в Казани, сообщают организаторы.
"В Казани стартовало обучение волонтеров и атташе, которые будут помогать в проведении XXXIII всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" среди вузов. Фестиваль пройдет с 25 по 29 ноября в столице Татарстана. Город Казань в четвертый раз примет "Студвесну", - говорится в сообщении.
В этом году фестиваль пройдет под слоганом "Весна Победы" и будет приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие соберет более 2 тысяч талантливых студентов из более чем 80 регионов страны.
В рамках подготовки к фестивалю поступило 116 заявок на участие в программе атташе от жителей Татарстана. По итогам отбора 60 человек прошли обучение 15-16 ноября. Программа обучения включала в себя нетворкинг и командообразование, знакомство со спецификой проекта и структурой оргкоманды, решение различных кейс-ситуаций, подробный разбор функционала и роли атташе.
С 17 по 18 ноября в онлайн-формате проходит обучение для волонтеров. Волонтерская программа фестиваля вызвала большой интерес – поступило 770 заявок из 60 регионов РФ. По итогам отбора в состав волонтерского корпуса вошли 250 участников из 22 регионов, в том числе 196 человек - из Татарстана. Самому старшему волонтеру 63 года. Волонтеры будут задействованы в ключевых направлениях работы фестиваля: протокольная служба, медиасопровождение (видео, тексты, поиск героев, ведение аккаунтов), навигация и аккредитация, организация точек питания и концертных площадок, сопровождение участников и зрителей.
"Невозможно представить мероприятие без участия волонтеров - они движущая сила всех проектов. Зародившись в 2009 году для поддержки Всемирной летней Универсиады 2013, добровольческое движение Татарстана получило мощнейший импульс к развитию и превратилось в настоящую "кузницу кадров" для событий мирового уровня. Волонтеры-атташе - это особая категория, они уже обладают очень хорошими навыками коммуникации, осталось их познакомить с тем, как будет работать фестиваль изнутри. Их подготовка включает знакомство с уникальным опытом нашей республики, а также является гарантией, что участники фестиваля попадут в заботливые руки настоящих профессионалов добровольчества", - сказал министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.
Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" - самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России, который проводится ежегодно с 1993 года. Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году являются министерство науки и высшего образования РФ, общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи" и правительство Татарстана в лице министерства по делам молодежи республики. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
Республика ТатарстанКазаньРоссияРоссийский союз молодежиАзат Кадыров
 
 
