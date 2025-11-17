В Казани стартовало обучение волонтеров и атташе на "Российскую студвесну"

КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Обучение волонтеров и атташе для всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" стартовало в Казани, сообщают организаторы.

"В Казани стартовало обучение волонтеров и атташе, которые будут помогать в проведении XXXIII всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" среди вузов. Фестиваль пройдет с 25 по 29 ноября в столице Татарстана. Город Казань в четвертый раз примет "Студвесну", - говорится в сообщении.

В этом году фестиваль пройдет под слоганом "Весна Победы" и будет приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие соберет более 2 тысяч талантливых студентов из более чем 80 регионов страны.

В рамках подготовки к фестивалю поступило 116 заявок на участие в программе атташе от жителей Татарстана. По итогам отбора 60 человек прошли обучение 15-16 ноября. Программа обучения включала в себя нетворкинг и командообразование, знакомство со спецификой проекта и структурой оргкоманды, решение различных кейс-ситуаций, подробный разбор функционала и роли атташе.

С 17 по 18 ноября в онлайн-формате проходит обучение для волонтеров. Волонтерская программа фестиваля вызвала большой интерес – поступило 770 заявок из 60 регионов РФ. По итогам отбора в состав волонтерского корпуса вошли 250 участников из 22 регионов, в том числе 196 человек - из Татарстана. Самому старшему волонтеру 63 года. Волонтеры будут задействованы в ключевых направлениях работы фестиваля: протокольная служба, медиасопровождение (видео, тексты, поиск героев, ведение аккаунтов), навигация и аккредитация, организация точек питания и концертных площадок, сопровождение участников и зрителей.

"Невозможно представить мероприятие без участия волонтеров - они движущая сила всех проектов. Зародившись в 2009 году для поддержки Всемирной летней Универсиады 2013, добровольческое движение Татарстана получило мощнейший импульс к развитию и превратилось в настоящую "кузницу кадров" для событий мирового уровня. Волонтеры-атташе - это особая категория, они уже обладают очень хорошими навыками коммуникации, осталось их познакомить с тем, как будет работать фестиваль изнутри. Их подготовка включает знакомство с уникальным опытом нашей республики, а также является гарантией, что участники фестиваля попадут в заботливые руки настоящих профессионалов добровольчества", - сказал министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.