В Мурманской области осудили мужчину за госизмену

МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Северный флотский военный суд приговорил уроженца Североморска Мурманской области за совершение государственной измены и оправдание терроризма к 14 годам в колонии строгого режима, сообщили в региональном УФСБ.

"Суд постановил приговорить Майера В.И. к лишению свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе, сети Интернет на срок 3 года с ограничением свободы сроком 1 год", - сообщили в УФСБ.