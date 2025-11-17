В Мурманской области осудили мужчину за госизмену

МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Северный флотский военный суд приговорил уроженца Североморска Мурманской области за совершение государственной измены и оправдание терроризма к 14 годам в колонии строгого режима, сообщили в региональном УФСБ.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен Майер В.И., 1998 г.р., который, являясь противником специальной военной операции, из корыстной заинтересованности посредством иностранного мессенджера Telegram вступил в переписку с представителем одной из спецслужб Украины, а затем установил с ним сотрудничество на конфиденциальной основе и выразил готовность предоставлять ему различного рода информацию, а также оказывать иную помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, по указанию украинского куратора злоумышленник собрал и передал сведения об объектах Балтийского флота ВМФ России, расположенных на территории Ленинградской области. Кроме того, мужчина сделал два денежных перевода на счета противника. Одновременно с этим Майер размещал в проукраинских Telegram-каналах публичные высказывания с оправданием терроризма.
Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям 275 УК России "Государственная измена" и ч. 2 ст. 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
"Суд постановил приговорить Майера В.И. к лишению свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе, сети Интернет на срок 3 года с ограничением свободы сроком 1 год", - сообщили в УФСБ.
Приговор в законную силу не вступил.
