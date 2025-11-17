Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В следующем году Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, следует из письма главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам ЕС. Его публикует издание Politico.
"По мере того как <...> затраты на войну растут, финансовая устойчивость Украины уменьшается. Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьезный экономический тупик, что подорвет ее способность защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур", — говорится в документе.
Ранее в понедельник агентство Reuters также опубликовало текст этого письма. В нем глава ЕК перечисляет три возможных варианта финансирования киевского режима: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований Евросоюза на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.
Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
