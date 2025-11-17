Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В следующем году Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, следует из письма главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам ЕС. Его публикует издание Politico.

"По мере того как <...> затраты на войну растут, финансовая устойчивость Украины уменьшается. Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьезный экономический тупик, что подорвет ее способность защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур", — говорится в документе.

Ранее в понедельник агентство Reuters также опубликовало текст этого письма. В нем глава ЕК перечисляет три возможных варианта финансирования киевского режима: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований Евросоюза на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.

Брюссель , обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.