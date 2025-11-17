Рейтинг@Mail.ru
Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, заявили в ЕК - РИА Новости, 17.11.2025
16:13 17.11.2025 (обновлено: 17:01 17.11.2025)
Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, заявили в ЕК
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
москва
брюссель
украина
москва
брюссель
Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, заявили в ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о снижении финансовой устойчивости Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В следующем году Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, следует из письма главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам ЕС. Его публикует издание Politico.
"По мере того как <...> затраты на войну растут, финансовая устойчивость Украины уменьшается. Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьезный экономический тупик, что подорвет ее способность защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур", — говорится в документе.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
У Украины закончатся деньги до того, как ЕС одобрит кредит, пишут СМИ
11 ноября, 11:31
Ранее в понедельник агентство Reuters также опубликовало текст этого письма. В нем глава ЕК перечисляет три возможных варианта финансирования киевского режима: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований Евросоюза на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Электронное табло с логотипом евро - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Глава Euroclear может обратиться в суд, если конфискуют российские активы
15 ноября, 19:58
Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
 
