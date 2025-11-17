Трамп обвинил демократов в грязных отношениях с Эпштейном

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал выдумкой членов Демократической партии информацию о его связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сравнив это с фейками о вмешательстве России в американские выборы, и призвал привлечь демократов к ответственности за "грязные отношения" с финансистом.

В воскресенье республиканский конгрессмен Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию. Конгрессмен выразил мнение, что файлы Эпштейна, скорее всего, не говорят о причастности Трампа. Однако он считает, что администрация Трампа своим нежеланием опубликовать данные материалы пытается защитить доноров президентской кампании.