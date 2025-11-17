Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил демократов в грязных отношениях с Эпштейном - РИА Новости, 17.11.2025
08:54 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/tramp-2055377111.html
Трамп обвинил демократов в грязных отношениях с Эпштейном
Трамп обвинил демократов в грязных отношениях с Эпштейном - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп обвинил демократов в грязных отношениях с Эпштейном
Президент США Дональд Трамп назвал выдумкой членов Демократической партии информацию о его связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сравнив РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T08:54:00+03:00
2025-11-17T08:54:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
дональд трамп
россия
сша
нью-йорк (город)
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
Трамп обвинил демократов в грязных отношениях с Эпштейном

Трамп призвал привлечь демократов к ответственности за грязные связи с Эпштейном

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал выдумкой членов Демократической партии информацию о его связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сравнив это с фейками о вмешательстве России в американские выборы, и призвал привлечь демократов к ответственности за "грязные отношения" с финансистом.
"Это выдумка демократов для переключения внимания, точно так же, как и обман о России, России, России! У них были грязные отношения с Эпштейном, и их следует привлечь к ответственности!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп нагрубил журналистке за вопрос об Эпштейне
Трамп нагрубил журналистке за вопрос об Эпштейне
Вчера, 04:31
Трамп ранее призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за обнародование файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявив, что его партии нечего скрывать.
В воскресенье республиканский конгрессмен Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию. Конгрессмен выразил мнение, что файлы Эпштейна, скорее всего, не говорят о причастности Трампа. Однако он считает, что администрация Трампа своим нежеланием опубликовать данные материалы пытается защитить доноров президентской кампании.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
Эпштейн в письмах критиковал антироссийскую теорию заговора, пишут СМИ
Эпштейн в письмах критиковал антироссийскую теорию заговора, пишут СМИ
16 ноября, 20:31
 
