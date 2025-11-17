Трамп призвал конгресс одобрить обнародование файлов Эпштейна

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за обнародование файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявив, что его партии нечего скрывать.

"Республиканцы в палате представителей должны проголосовать за публикацию файлов Эпштейна , потому что нам нечего скрывать, и пришло время двигаться дальше от этой "утки" демократов, подстрекаемой радикальными левыми безумцами, чтобы отвлечь внимание от великого успеха Республиканской партии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

За обнародование этой части файлов конгресс США должен проголосовать на этой неделе, по сообщениям прессы, голосование может состояться во вторник. Трамп ранее подверг жесткой критике тех немногих однопартийцев, которые поддержали их обнародование. Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном.

В воскресенье республиканский конгрессмен Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию.

Конгрессмен выразил мнение, что файлы Эпштейна, скорее всего, не говорят о причастности Трампа. Однако он считает, что администрация Трампа своим нежеланием опубликовать данные материалы пытается защитить доноров президентской кампании.

Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.