Трамп призвал конгресс одобрить обнародование файлов Эпштейна
05:36 17.11.2025 (обновлено: 05:55 17.11.2025)
Трамп призвал конгресс одобрить обнародование файлов Эпштейна
Трамп призвал конгресс одобрить обнародование файлов Эпштейна
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
сша
нью-йорк (город)
флорида
Трамп призвал конгресс одобрить обнародование файлов Эпштейна

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за обнародование файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявив, что его партии нечего скрывать.
"Республиканцы в палате представителей должны проголосовать за публикацию файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать, и пришло время двигаться дальше от этой "утки" демократов, подстрекаемой радикальными левыми безумцами, чтобы отвлечь внимание от великого успеха Республиканской партии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп нагрубил журналистке за вопрос об Эпштейне
04:31
За обнародование этой части файлов конгресс США должен проголосовать на этой неделе, по сообщениям прессы, голосование может состояться во вторник. Трамп ранее подверг жесткой критике тех немногих однопартийцев, которые поддержали их обнародование. Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном.
В воскресенье республиканский конгрессмен Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию.
Конгрессмен выразил мнение, что файлы Эпштейна, скорее всего, не говорят о причастности Трампа. Однако он считает, что администрация Трампа своим нежеланием опубликовать данные материалы пытается защитить доноров президентской кампании.
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп заявил, что пока не думал о помиловании сообщницы Эпштейна
15 ноября, 03:32
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В США рассказали, что в файлах Эпштейна нашли новые имена знаменитостей
Вчера, 17:39
 
В мире США Нью-Йорк (город) Флорида Джеффри Эпштейн Дональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
