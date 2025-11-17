Рейтинг@Mail.ru
Трамп нагрубил журналистке за вопрос об Эпштейне - РИА Новости, 17.11.2025
04:31 17.11.2025
Трамп нагрубил журналистке за вопрос об Эпштейне
Трамп нагрубил журналистке за вопрос об Эпштейне - РИА Новости, 17.11.2025
Трамп нагрубил журналистке за вопрос об Эпштейне
Президент США Дональд Трамп оскорбил журналистку за ее вопрос о возможной попытке главы Белого дома скрыть сведения о связях со скандальным финансистом Джеффри...
2025-11-17T04:31:00+03:00
2025-11-17T04:31:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
билл клинтон
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, билл клинтон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Билл Клинтон
Трамп нагрубил журналистке за вопрос об Эпштейне

Трамп грубо оскорбил журналистку за вопрос об Эпштейне

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оскорбил журналистку за ее вопрос о возможной попытке главы Белого дома скрыть сведения о связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
В ходе общения с прессой Трампа попросили прокомментировать слова конгрессмена-республиканца Томаса Масси о том, что призыв американского лидера расследовать связи Эпштейна может оказаться дымовой завесой с целью что-либо скрыть. Ранее Трамп заявил о том, что необходимо расследовать причастность экс-президента США Билла Клинтона и других высокопоставленных людей к преступлениям Эпштейна.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Эпштейн в письмах критиковал антироссийскую теорию заговора, пишут СМИ
Вчера, 20:31
"Я не желаю говорить об этом, потому что подобные вам лживые новости, а вы отвратительный репортер, попросту продолжают поднимать это, чтобы отвлечь внимание от невероятного успеха администрации Трампа", - ответил президент США.
Он добавил, что считает крайне низким рейтинг поддержки самого Масси.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп заявил, что пока не думал о помиловании сообщницы Эпштейна
15 ноября, 03:32
 
