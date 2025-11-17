Трамп нагрубил журналистке за вопрос об Эпштейне

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оскорбил журналистку за ее вопрос о возможной попытке главы Белого дома скрыть сведения о связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

В ходе общения с прессой Трампа попросили прокомментировать слова конгрессмена-республиканца Томаса Масси о том, что призыв американского лидера расследовать связи Эпштейна может оказаться дымовой завесой с целью что-либо скрыть. Ранее Трамп заявил о том, что необходимо расследовать причастность экс-президента США Билла Клинтона и других высокопоставленных людей к преступлениям Эпштейна.

"Я не желаю говорить об этом, потому что подобные вам лживые новости, а вы отвратительный репортер, попросту продолжают поднимать это, чтобы отвлечь внимание от невероятного успеха администрации Трампа", - ответил президент США.

Он добавил, что считает крайне низким рейтинг поддержки самого Масси.

Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.