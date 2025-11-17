Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане обновили 200 км дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
20:52 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/tatarstan-2055573914.html
В Татарстане обновили 200 км дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
В Татарстане обновили 200 км дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - РИА Новости, 17.11.2025
В Татарстане обновили 200 км дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Татарстане обновили 200 километров дорог в четырех районах республики, сообщил глава Татарстана... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T20:52:00+03:00
2025-11-17T20:52:00+03:00
республика татарстан
октябрьский
лесной
казань
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035527635_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_18df71155ce1a7d439639c3c8cf0d1a1.jpg
октябрьский
лесной
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035527635_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_e77bbfc191355b5f027e394bf376c68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
октябрьский, лесной, казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Октябрьский, Лесной, Казань, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане обновили 200 км дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Минниханов: в Татарстане по нацпроекту отремонтировали 200 километров дорог

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Ремонт дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Татарстане обновили 200 километров дорог в четырех районах республики, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
«
"Идет ежедневная работа по приведению дорог в республике в порядок. В этом году только по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" уже отремонтировано 200 километров дорожного полотна, из которых протяженность отремонтированных региональных дорог составила 164,7 километра", - написал Минниханов на своей странице в мессенджере Max.
По его информации, дороги отремонтированы, в частности, в Зеленодольском, Балтасинском, Алькеевском, Бавлинском муниципальных районах.
На сегодняшний день по нацпроекту достигнуто 100% показателей по устройству и восстановлению дорожных покрытий на всех запланированных объектах. Совокупная стоимость работ составляет 14,2 миллиарда рублей, из которых 7,1 миллиарда рублей направлено из федерального бюджета.
Как ранее сообщал минтранс Татарстана, в Казанской агломерации в текущем году выполнен ремонт дорог на 21,8 километра, из которых семь километров приходится на улично-дорожную сеть города. Среди значимых объектов капитального ремонта улицы Октябрьская, Декабристов и Рахимова. В Набережночелнинской агломерации завершен ремонт на 11,3 километра дорог, выделяющимся объектом стал проспект Яшьлек. Нижнекамская агломерация обновлена на 2,99 километра дорог, включая улицы Студенческая и Лесная.
В числе отремонтированных региональных дорог, например, участки автомобильных дорог Казань - Йошкар-Ола - Большой Кульбаш - Дубъязы в Зеленодольском районе Татарстана, Арбор - Шишинер в Балтасинском районе и другие.
 
Республика ТатарстанОктябрьскийЛеснойКазаньРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала