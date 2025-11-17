В Татарстане обновили 200 км дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

КАЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Татарстане обновили 200 километров дорог в четырех районах республики, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

По его информации, дороги отремонтированы, в частности, в Зеленодольском, Балтасинском, Алькеевском, Бавлинском муниципальных районах.

На сегодняшний день по нацпроекту достигнуто 100% показателей по устройству и восстановлению дорожных покрытий на всех запланированных объектах. Совокупная стоимость работ составляет 14,2 миллиарда рублей, из которых 7,1 миллиарда рублей направлено из федерального бюджета.