В Татарстане обновили 200 км дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
В Татарстане обновили 200 км дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - РИА Новости, 17.11.2025
В Татарстане обновили 200 км дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Татарстане обновили 200 километров дорог в четырех районах республики, сообщил глава Татарстана... РИА Новости, 17.11.2025
КАЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Татарстане обновили 200 километров дорог в четырех районах республики, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
«
"Идет ежедневная работа по приведению дорог в республике в порядок. В этом году только по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" уже отремонтировано 200 километров дорожного полотна, из которых протяженность отремонтированных региональных дорог составила 164,7 километра", - написал Минниханов
на своей странице в мессенджере Max.
По его информации, дороги отремонтированы, в частности, в Зеленодольском, Балтасинском, Алькеевском, Бавлинском муниципальных районах.
На сегодняшний день по нацпроекту достигнуто 100% показателей по устройству и восстановлению дорожных покрытий на всех запланированных объектах. Совокупная стоимость работ составляет 14,2 миллиарда рублей, из которых 7,1 миллиарда рублей направлено из федерального бюджета.
Как ранее сообщал минтранс Татарстана, в Казанской агломерации в текущем году выполнен ремонт дорог на 21,8 километра, из которых семь километров приходится на улично-дорожную сеть города. Среди значимых объектов капитального ремонта улицы Октябрьская
, Декабристов и Рахимова. В Набережночелнинской агломерации завершен ремонт на 11,3 километра дорог, выделяющимся объектом стал проспект Яшьлек. Нижнекамская агломерация обновлена на 2,99 километра дорог, включая улицы Студенческая и Лесная
.
В числе отремонтированных региональных дорог, например, участки автомобильных дорог Казань
- Йошкар-Ола
- Большой Кульбаш - Дубъязы в Зеленодольском районе
Татарстана, Арбор - Шишинер в Балтасинском районе и другие.