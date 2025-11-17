Суд на Украине обязал ГП открыть дело против СБУ из-за убийства Лиры

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Суд на Украине обязал генпрокуратуру открыть дело против сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), причастных к убийству американского журналиста Гонсало Лиры, находившегося в украинской тюрьме, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В соцсети Х он добавил, что должностные лица Харьковского СИЗО ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности и не обеспечили должные условия содержания под стражей, что повлекло за собой смерть американского журналиста.