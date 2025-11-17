Суд на Украине обязал ГП открыть дело против СБУ из-за убийства Лиры

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Суд на Украине обязал генпрокуратуру открыть дело против сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), причастных к убийству американского журналиста Гонсало Лиры, находившегося в украинской тюрьме, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"По моему заявлению суд обязал генпрокуратуру открыть дело против СБУ-шников (главы СБУ Василия - ред.) Малюка, причастных к похищению и убийству американского журналиста и блогера Гонсало Лопеса Лиры. Его похитили и убили в СИЗО, чтобы скрыть вымогательство орлами Малюка 70 тысяч долларов, которые у него требовали за изменение меры пресечения - с тюрьмы на залог", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
В соцсети Х он добавил, что должностные лица Харьковского СИЗО ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности и не обеспечили должные условия содержания под стражей, что повлекло за собой смерть американского журналиста.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
