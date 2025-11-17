В Петербурге рассмотрят дело о мошенничестве с аккредитацией на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит дело о мошенничестве с аккредитацией на ПМЭФ, которую за 300 тысяч рублей за человека продали сотрудникам неназванного юрлица, выдав их за журналистов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Татьяны Мишиной и Ильи Янчука, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 (Мошенничество) УК РФ . По делу назначено судебное заседание для разрешения вопроса о мере", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следствие полагает, что фигуранты решили заработать на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба. "Подсудимые подыскали представителя юридического лица и предложили организовать посещение ПМЭФ для сотрудников по цене 300 тыс рублей за человека, что значительно ниже официально утвержденной стоимости билетов", - отмечается в сообщении.