В Петербурге рассмотрят дело о мошенничестве с аккредитацией на ПМЭФ
В Петербурге рассмотрят дело о мошенничестве с аккредитацией на ПМЭФ - РИА Новости, 17.11.2025
В Петербурге рассмотрят дело о мошенничестве с аккредитацией на ПМЭФ
Суд в Петербурге рассмотрит дело о мошенничестве с аккредитацией на ПМЭФ, которую за 300 тысяч рублей за человека продали сотрудникам неназванного юрлица, выдав
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит дело о мошенничестве с аккредитацией на ПМЭФ, которую за 300 тысяч рублей за человека продали сотрудникам неназванного юрлица, выдав их за журналистов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
зарегистрировал уголовное дело в отношении Татьяны Мишиной и Ильи Янчука, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 (Мошенничество) УК РФ
. По делу назначено судебное заседание для разрешения вопроса о мере", - говорится в сообщении пресс-службы.
Следствие полагает, что фигуранты решили заработать на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба. "Подсудимые подыскали представителя юридического лица и предложили организовать посещение ПМЭФ для сотрудников по цене 300 тыс рублей за человека, что значительно ниже официально утвержденной стоимости билетов", - отмечается в сообщении.
При этом фигуранты собирались выдать сотрудников юридического лица за журналистов, тем самым получить аккредитацию бесплатно, а денежные средства присвоить себе. "Три сотрудника юридического лица прошли аккредитацию в Росконгрессе как SMINEWS, а Янчук и Мишина получили 900 тыс рублей", - заключили в пресс-службе.