В Петербурге задержали мужчину, одобрявшего деятельность "РДК"* - РИА Новости, 17.11.2025
17:14 17.11.2025 (обновлено: 17:18 17.11.2025)
В Петербурге задержали мужчину, одобрявшего деятельность "РДК"*
В Петербурге задержали мужчину, одобрявшего деятельность "РДК"*
В Петербурге задержали мужчину, одобрявшего деятельность "РДК"*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина, распространявший в соцсети "ВКонтакте" материалы украинской террористической организации, задержан в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Накануне правоохранительные органы провели обыск у безработного местного жителя 1985 года рождения на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга. Причиной проведения следственных мероприятий стало возбужденное в его отношении уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма", - сообщил собеседник агентства.
Силовики установили, что на протяжении 2023 года мужчина копировал тексты и видеоматериалы из Telegram-канала террористической организации Украины, размещал их на своей странице "ВКонтакте" и добавлял одобряющие комментарии.
"В ходе следственных действий мужчина сразу признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном", - добавил собеседник.
Задержанному петербуржцу предъявлено обвинение, проводится проверка на предмет причастности к другим преступлениям террористического характера.
На видео, предоставленном источником РИА Новости, фигурант рассказывает, что в группах, посвященных "Легиону "Свобода России"* и "Русскому добровольческому корпусу"* (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ), читал новости, оставлял свои комментарии и "на тот момент симпатизировал их деятельности".
* Запрещенная в России террористическая организация.
