В Петербурге задержали мужчину, одобрявшего деятельность "РДК"*

"В ходе следственных действий мужчина сразу признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном", - добавил собеседник.

На видео, предоставленном источником РИА Новости, фигурант рассказывает, что в группах, посвященных "Легиону "Свобода России"* и "Русскому добровольческому корпусу"* (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ), читал новости, оставлял свои комментарии и "на тот момент симпатизировал их деятельности".