СМИ: хакера обязали вернуть $5,4 миллионов за взлом аккаунтов знаменитостей

Рейтер пишет, что Королевская прокуратура получила судебный приказ о конфискации 42 биткойнов и других криптовалютных активов, связанных с мошенничеством. Активы будут ликвидированы назначенным судом доверенным лицом, сообщило агентству ведомство.

В мае 2023 телеканал Sky News писал, что О'Коннор признал в суде США вину во взломе аккаунтов с целью мошенничества и вымогательства. По информации телеканала, 23-летний мужчина взломал 130 учетных записей, 45 из которых были использованы для мошеннических действий.