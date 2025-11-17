СМИ: хакера обязали вернуть $5,4 миллионов за взлом аккаунтов знаменитостей

ЛОНДОН, 17 ноя – РИА Новости. Суд обязал хакера Джозефа О'Коннора, который в 2020 году взломал более сотни аккаунтов политиков и знаменитостей в социальной сети Twitter с целью мошенничества, вернуть 5,4 миллионов долларов в биткоинах, сообщает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на британскую прокуратуру.
"Мужчину, осужденного за взлом Twitter в 2020 году, в результате которого были скомпрометированы аккаунты высокопоставленных лиц, включая бывшего президента США Барака Обаму, обязали вернуть 4,1 миллиона фунтов стерлингов (5,40 миллиона долларов) в биткойнах", - говорится в сообщении агентства.
Рейтер пишет, что Королевская прокуратура получила судебный приказ о конфискации 42 биткойнов и других криптовалютных активов, связанных с мошенничеством. Активы будут ликвидированы назначенным судом доверенным лицом, сообщило агентству ведомство.
В число пострадавших от взлома в 2020 году попали на тот момент кандидат в президенты Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, основатель Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Во взломанных аккаунтах появлялись сообщения, в которых известные личности якобы обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. В 2021 году полиция Испании по запросу США задержала О'Коннора, позднее он был экстрадирован в США.
В мае 2023 телеканал Sky News писал, что О'Коннор признал в суде США вину во взломе аккаунтов с целью мошенничества и вымогательства. По информации телеканала, 23-летний мужчина взломал 130 учетных записей, 45 из которых были использованы для мошеннических действий.
