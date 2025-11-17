Группа стран ЕС объединит усилия для ограничения бюджета блока, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Группа стран Евросоюза намерена объединить усилия для ограничения размера долгосрочного бюджета блока, который Еврокомиссия ранее предложила увеличить до 2 триллионов евро, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

Согласно публикации, группа вряд ли будет выдвигать требование относительно общего объема бюджета, но согласует позиции, прежде чем продолжить свои усилия. По словам австрийского министра по делам Европы Клаудии Плакольм, которую цитирует издание, ЕС должен тратить не больше, а лучше.