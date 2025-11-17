Рейтинг@Mail.ru
Группа стран ЕС объединит усилия для ограничения бюджета блока, пишут СМИ
10:39 17.11.2025 (обновлено: 11:02 17.11.2025)
Группа стран ЕС объединит усилия для ограничения бюджета блока, пишут СМИ
Группа стран ЕС объединит усилия для ограничения бюджета блока, пишут СМИ

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Группа стран Евросоюза намерена объединить усилия для ограничения размера долгосрочного бюджета блока, который Еврокомиссия ранее предложила увеличить до 2 триллионов евро, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС.
Как отмечается, министры по делам ЕС этих стран, среди которых Австрия, Швеция, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Финляндия и Ирландия, встретятся в понедельник. По словам дипломатов, на встрече, которую организуют Австрия и Швеция, в качестве наблюдателя будет представлена Дания, председательствующая в ЕС.
"Так называемые экономные страны Европы, а также Франция и Бельгия, снова объединяют усилия, чтобы попытаться ограничить размер предполагаемого долгосрочного бюджета блока", - говорится в материале.
Согласно публикации, группа вряд ли будет выдвигать требование относительно общего объема бюджета, но согласует позиции, прежде чем продолжить свои усилия. По словам австрийского министра по делам Европы Клаудии Плакольм, которую цитирует издание, ЕС должен тратить не больше, а лучше.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 июля представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Франция назвала условие, при котором ЕС продолжит помогать Украине
В мире, Австрия, Швеция, Франция, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
 
 
