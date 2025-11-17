Рейтинг@Mail.ru
Проблемы NIS создали США, а не Россия, заявил Вулин - РИА Новости, 17.11.2025
18:21 17.11.2025
Проблемы NIS создали США, а не Россия, заявил Вулин
Проблемы NIS создали США, а не Россия, заявил Вулин
Проблемы компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) создали США своими санкциями, а не Россия, которая должна остаться для Сербии союзником и братской страной,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:21:00+03:00
2025-11-17T18:21:00+03:00
в мире
сербия
россия
сша
александр вучич
александр вулин
павел сорокин
нефтяная индустрия сербии
сербия
россия
сша
в мире, сербия, россия, сша, александр вучич, александр вулин, павел сорокин, нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, США, Александр Вучич, Александр Вулин, Павел Сорокин, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Санкции в отношении России
Проблемы NIS создали США, а не Россия, заявил Вулин

Вулин: проблемы NIS создали США своими санкциями, а не Россия

Александр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Проблемы компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) создали США своими санкциями, а не Россия, которая должна остаться для Сербии союзником и братской страной, заявил основатель "Движения социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что любой ценой хочет избежать национализацию российской-сербской NIS, санкции против которой вступили в силу 9 октября, и что еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Минэнерго Сербии высказались о национализации NIS
11 октября, 17:28
"Проблемы с NIS создала не РФ, а США, санкции против NIS ввела не Россия, а США, и не РФ требует от нас отнять имущество США, но США нас принуждает и требует ограбить Россию. Когда призывают наших друзей в РФ поступиться собственными интересами, пусть призывают и наших американских партнеров поступится их интересами", - цитирует Вулина его пресс-служба.
Бывший замглавы правительства Сербии отметил, что уважает позицию президента Вучича, который "выступает против отъема собственности РФ", потому что таково мнение и большинства сербов, "но не в правительстве и среди проевропейских политиков в оппозиции".
"Это санкции против Сербии, которая должна впервые в истории вступить в конфликт с единственным неизменным союзником и остаться одна без поддержки России, когда Запад начнет новую волну принуждения для признания Косово, отказа от Республики Сербской (Боснии и Герцеговины - ред.) и новых изменений в законодательстве до федерализации Сербии и возвращения на границы Берлинского конгресса (1878 года - ред.)", - подчеркнул Вулин и добавил, что "всё пройдет, а Сербия и Россия должны остаться союзниками и братскими странами".
Россия ищет решение по доле в подсанкционной NIS, заявил Вучич
5 ноября, 18:08
Россия ищет решение по доле в подсанкционной NIS, заявил Вучич
5 ноября, 18:08
Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в субботу сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Она сказала, что перед властями Сербии лежат тяжелые решения и выразила ожидание на понимание российской стороны.
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Офис компании NIS - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Глава Минэнерго Сербии готова подать в отставку из-за санкций против NIS
16 ноября, 14:44
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Вучич против национализации NIS, сообщила министр энергетики Сербии
15 ноября, 15:52
 
В миреСербияРоссияСШААлександр ВучичАлександр ВулинПавел СорокинНефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении России
 
 
