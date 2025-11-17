Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль дорожный узел в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 17.11.2025 (обновлено: 14:27 17.11.2025)
ВС России взяли под контроль дорожный узел в Днепропетровской области
ВС России взяли под контроль дорожный узел в Днепропетровской области
ВС РФ в ходе освобождения населённого пункта Гай в Днепропетровской области взяли под контроль важный дорожный узел, а также участок местности площадью более 5... РИА Новости, 17.11.2025
ВС России взяли под контроль дорожный узел в Днепропетровской области

МО: ВС России, освободив Гай, заняли важный участок площадью более 5 кв км

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВС РФ в ходе освобождения населённого пункта Гай в Днепропетровской области взяли под контроль важный дорожный узел, а также участок местности площадью более 5 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Гай в Днепропетровской области, ранее об этом сообщило министерство обороны РФ.
«

"В ходе стремительной атаки был взят под контроль важный дорожный узел, а также участок местности площадью более 5 квадратных километров", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что успех обеспечили смелые и выверенные действия воинов-забайкальцев. Несмотря на заранее подготовленные позиции противника и плотный огонь, штурмовые группы выбили его из опорных точек и заняли выгодные рубежи, добавляется в сообщении. В ходе боёв противнику нанесены значительные потери в живой силе и техники, отметили в министерстве обороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
