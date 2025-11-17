ВС России взяли под контроль дорожный узел в Днепропетровской области

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ВС РФ в ходе освобождения населённого пункта Гай в Днепропетровской области взяли под контроль важный дорожный узел, а также участок местности площадью более 5 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе стремительной атаки был взят под контроль важный дорожный узел, а также участок местности площадью более 5 квадратных километров", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что успех обеспечили смелые и выверенные действия воинов-забайкальцев. Несмотря на заранее подготовленные позиции противника и плотный огонь, штурмовые группы выбили его из опорных точек и заняли выгодные рубежи, добавляется в сообщении. В ходе боёв противнику нанесены значительные потери в живой силе и техники, отметили в министерстве обороны РФ.