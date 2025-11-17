https://ria.ru/20251117/spetsoperatsiya-2055471009.html
ВС России взяли под контроль дорожный узел в Днепропетровской области
ВС России взяли под контроль дорожный узел в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.11.2025
ВС России взяли под контроль дорожный узел в Днепропетровской области
ВС РФ в ходе освобождения населённого пункта Гай в Днепропетровской области взяли под контроль важный дорожный узел, а также участок местности площадью более 5... РИА Новости, 17.11.2025
ВС России взяли под контроль дорожный узел в Днепропетровской области
МО: ВС России, освободив Гай, заняли важный участок площадью более 5 кв км