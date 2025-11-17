https://ria.ru/20251117/sovfed-2055578324.html
Пушков заявил о консенсусе в западных СМИ насчет судьбы Зеленского
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Утверждение, что история Владимира Зеленского завершается, уже появилось в западных СМИ, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Если ещё два года назад мы говорили о том, что соотношение сил между нами, Украиной
, и Западом, поддерживающим Украину, складывается в нашу пользу, что поражение Украины неизбежно, то тогда это объявлялось русской пропагандой. Сейчас это негласный консенсус западный. Вот последняя обложка журнала Time, Зеленский
на обложке, (подпись – ред.) The Endgame, "Конец игры", или "Эндшпиль" (заключительная стадия шахматной партии – ред.)", - сказал политик в ходе "круглого стола" по теме "Инструменты противодействия информационной агрессии Запада против РФ".
По его словам, два года назад такая обложка появиться не могла. "А ведь это речь не только о коррупционном кризисе, коррупционном скандале в Киеве
, это же шире. "Конец игры" в более широком смысле. Значит, какие бы ни были изощрённые наши информационные противники, как бы они изощрённо себя не вели, но реальность отвергнуть в полной мере невозможно", - подчеркнул он.
Пушков
отметил, что Москва
продемонстрировала - идея политической изоляции бесплодна по отношению к России
.
"А сейчас мы... вышли из информационной изоляции на Западе, потому что западные лидеры, политологи, эксперты... они со своего угла начинают подходить к нашей точке зрения. Со своего, так сказать, ракурса", - добавил он.
По мнению Пушкова, эта тенденция будет продолжаться, поскольку "тенденция нашего продвижения на фронте, она находит своё продолжение в тенденции нашего продвижения на информационном поле". Он отметил, что стороны сейчас сражаются не только за территорию, но и за восприятие реальности.
"Идет борьба не только на линии фронта, но и за трактовку хода и результатов военных действий. То же самое относится к экономике", - полагает сенатор.
Пушков также отметил, что западная терминология в современных социальных сетях вызывает отторжение у многих западных журналистов, относительно объективных и рядовых пользователей, общественных деятелей, некоторых политиков.