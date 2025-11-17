https://ria.ru/20251117/solntse-2055393152.html
Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце
Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце
Признаки возобновления роста вспышечной активности наблюдаются на Солнце, но рисков для Земли нет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 17.11.2025
земля
Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце
На Солнце зафиксировали признаки возобновления роста вспышечной активности