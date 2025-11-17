Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце - РИА Новости, 17.11.2025
10:16 17.11.2025
Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце
Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце
Признаки возобновления роста вспышечной активности наблюдаются на Солнце, но рисков для Земли нет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 17.11.2025
земля, российская академия наук, общество
Наука, Земля, Российская академия наук, Общество
Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце

На Солнце зафиксировали признаки возобновления роста вспышечной активности

© РИА Новости / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Перейти в медиабанк
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Признаки возобновления роста вспышечной активности наблюдаются на Солнце, но рисков для Земли нет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Космическая погода 17 ноября 2025 года. Общая характеристика - слабо возмущенная... Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - слабо возмущенная в связи с сохраняющимися нестабильными параметрами солнечного ветра. Вспышечная активность - слабо повышенная с признаками возобновления роста; на данный момент без рисков для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной с небольшими возмущениями, а вспышечная активность - на остаточно повышенном уровне, но без рисков для Земли.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
16 ноября, 12:25
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала