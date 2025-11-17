Рейтинг@Mail.ru
Коррупционный скандал на Украине нанес удар по ЕС, считает Медведчук - РИА Новости, 17.11.2025
11:33 17.11.2025
Коррупционный скандал на Украине нанес удар по ЕС, считает Медведчук
Коррупционный скандал на Украине нанес удар по ЕС, считает Медведчук
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
урсула фон дер ляйен
евросоюз
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, урсула фон дер ляйен, евросоюз, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине, одним из фигурантов которого стал соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, нанес серьезный политический удар по ЕС, однако руководство европейского блока старается не видеть его в упор, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Для ЕС, которого США толкают на войну с Россией, дело Миндича - серьезный политический удар. Ведь это (президент США Дональд - ред.) Трамп может сказать своим избирателям, что он коррупционера Зеленского не финансирует, а вот ЕС надо как-то объяснять, куда и зачем они отправляют все больше денег ... Но руководство Евросоюза коррупционный скандал старается не видеть в упор", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Скандал поставил кураторов Зеленского перед выбором, заявил Медведчук
Вчера, 11:27
Медведчук указывает на то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "не моргнув глазом, заявляла, что ЕС предоставит Украине кредит в 140 миллиардов евро".
"Иными словами, 140 миллиардов евро не вернутся в ЕС никогда. Поэтому по размаху исчезновения денег Миндич по сравнению с фон дер Ляйен просто мелкий карманник. Поведение "одержимой" Урсулы говорит о том, что весь украинский конфликт для руководства ЕС - одна большая схема отмывания денег, и украинские коррупционеры им в подметки не годятся", - добавил Медведчук.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации на Украине
Вчера, 06:05
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
