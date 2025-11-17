Коррупционный скандал на Украине нанес удар по ЕС, считает Медведчук

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине, одним из фигурантов которого стал соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, нанес серьезный политический удар по ЕС, однако руководство европейского блока старается не видеть его в упор, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Для ЕС , которого США толкают на войну с Россией , дело Миндича - серьезный политический удар. Ведь это (президент США Дональд - ред.) Трамп может сказать своим избирателям, что он коррупционера Зеленского не финансирует, а вот ЕС надо как-то объяснять, куда и зачем они отправляют все больше денег ... Но руководство Евросоюза коррупционный скандал старается не видеть в упор", - говорится в заявлении Медведчука , опубликованном на сайте движения "Другая Украина".

"Иными словами, 140 миллиардов евро не вернутся в ЕС никогда. Поэтому по размаху исчезновения денег Миндич по сравнению с фон дер Ляйен просто мелкий карманник. Поведение "одержимой" Урсулы говорит о том, что весь украинский конфликт для руководства ЕС - одна большая схема отмывания денег, и украинские коррупционеры им в подметки не годятся", - добавил Медведчук.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.