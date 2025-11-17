Рейтинг@Mail.ru
Саженцы деревьев высадили в честь 80-летия Победы в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 17.11.2025
Карачаево-Черкесская Республика
 
18:20 17.11.2025
Саженцы деревьев высадили в честь 80-летия Победы в Карачаево-Черкесии
В Черкесске на территории онкологического диспансера имени С.П. Бутова высадили 80 саженцев деревьев в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Саженцы деревьев высадили в честь 80-летия Победы в Карачаево-Черкесии

Высадка 80 саженцев деревьев в честь 80-летия Победы прошла в Черкесске

© Фото : канал в МАХ Рашида Темрезова
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Черкесске на территории онкологического диспансера имени С.П. Бутова высадили 80 саженцев деревьев в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
"Эта инициатива стала символом памяти и уважения к подвигу наших предков, проявивших героизм и самоотверженность в борьбе за свободу и независимость нашей Родины", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Участниками акции стали члены правительства Карачаево-Черкесии, сотрудники диспансера, пациенты и волонтеры, объединившиеся для создания зеленой зоны.
Новая аллея высажена на территории онкологического диспансера не просто так.
"Медицинское учреждение играет огромную роль в сохранении здоровья жителей региона. Здесь работают высококлассные специалисты, проводятся современные операции и лечение, что помогает людям вернуться к полноценной жизни", — уточнил глава Карачаево-Черкесии.
Поддерживая инициативу высадки деревьев на территории диспансера, правительство региона отдает дань уважения воинам-освободителям и подчеркивает важность заботы о здоровье населения и стремление сохранить экологическое благополучие республики.
