Лавров рассказал о предстоящем российско-индийском саммите - РИА Новости, 17.11.2025
18:44 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/rossiya-2055550109.html
Лавров рассказал о предстоящем российско-индийском саммите
Лавров рассказал о предстоящем российско-индийском саммите
Российско-индийский саммит состоится через три недели в индийской столице Нью-Дели, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.11.2025
в мире, россия, нью-дели, индия, сергей лавров, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, Нью-Дели, Индия, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Лавров рассказал о предстоящем российско-индийском саммите

Лавров: российско-индийский саммит состоится через 3 недели в Нью-Дели

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российско-индийский саммит состоится через три недели в индийской столице Нью-Дели, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ваш визит как нельзя своевременен с точки зрения предстоящего уже через три недели, в следующем месяце, российско-индийского саммита в индийской столице", - заявил Лавров в ходе начала переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре для участия в ежегодном индийско-российском саммите на высшем уровне. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит с участием глав двух государств может состояться 5-6 декабря.
Железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Груздев заявил об интересе России к сотрудничеству с Индией в области ж/д
15 ноября, 09:49
 
