https://ria.ru/20251117/rossiya-2055550109.html
Лавров рассказал о предстоящем российско-индийском саммите
Лавров рассказал о предстоящем российско-индийском саммите - РИА Новости, 17.11.2025
Лавров рассказал о предстоящем российско-индийском саммите
Российско-индийский саммит состоится через три недели в индийской столице Нью-Дели, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:44:00+03:00
2025-11-17T18:44:00+03:00
2025-11-17T18:44:00+03:00
в мире
россия
нью-дели
индия
сергей лавров
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251115/rossija-2055138371.html
россия
нью-дели
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нью-дели, индия, сергей лавров, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, Нью-Дели, Индия, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Лавров рассказал о предстоящем российско-индийском саммите
Лавров: российско-индийский саммит состоится через 3 недели в Нью-Дели