В России построили первые образцы модернизированного Як-130М
15:24 17.11.2025
В России построили первые образцы модернизированного Як-130М
Первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М уже построены в России, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр РИА Новости, 17.11.2025
безопасность
дубай
россия
иркутск
александр михеев
ростех
рособоронэкспорт
иркутский авиационный завод
дубай
россия
иркутск
безопасность, дубай, россия, иркутск, александр михеев, ростех, рособоронэкспорт, иркутский авиационный завод, як-130
Безопасность, Дубай, Россия, Иркутск, Александр Михеев, Ростех, Рособоронэкспорт, Иркутский авиационный завод, Як-130
© Фото : Минобороны РФСамолет Як-130
Самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Минобороны РФ
Самолет Як-130. Архивное фото
ДУБАЙ (ОАЭ), 17 ноя - РИА Новости. Первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М уже построены в России, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке в Дубае.
В октябре "Ростех" сообщал, что Иркутский авиационный завод построил первый опытный образец Як-130М, он направлен на наземные и летные испытания.
Ближнемагистральный самолет Superjet-100 приступил к сертификационным летным испытаниям - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Первый российский SJ-100 с импортозамещенными деталями поднялся на высоту
12 апреля, 23:21
"ОАК госкорпорации "Ростех" произвела первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Один из них представлен на статической стоянке Dubai Airshow 2025", - сказал Михеев.
В феврале в ПАО "Яковлев" РИА Новости сообщили, что первые три учебно-тренировочные самолеты Як-130М, которые могут выполнять боевые задачи легкого штурмовика, находятся на этапе сборки на авиазаводе в Иркутске.
Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности.
Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Баканов рассказал о российских двигателях для ракет на выставке в Дубае
Вчера, 12:42
 
БезопасностьДубайРоссияИркутскАлександр МихеевРостехРособоронэкспортИркутский авиационный заводЯк-130
 
 
