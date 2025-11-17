В России построили первые образцы модернизированного Як-130М

ДУБАЙ (ОАЭ), 17 ноя - РИА Новости. Первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М уже построены в России, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке в Дубае.

Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.