Путин наградил замглавы МИД Египта Орденом дружбы
Президент России Владимир Путин наградил заместителя министра иностранных дел Арабской Республики Египет Эль-Наггари Назиха Орденом дружбы за большой вклад в... РИА Новости, 17.11.2025
Путин подписал указ о награждении замглавы МИД Египта Назиха Орденом дружбы