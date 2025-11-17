Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил замглавы МИД Египта Орденом дружбы - РИА Новости, 17.11.2025
15:38 17.11.2025
Путин наградил замглавы МИД Египта Орденом дружбы
Путин наградил замглавы МИД Египта Орденом дружбы - РИА Новости, 17.11.2025
Путин наградил замглавы МИД Египта Орденом дружбы
Президент России Владимир Путин наградил заместителя министра иностранных дел Арабской Республики Египет Эль-Наггари Назиха Орденом дружбы за большой вклад в... РИА Новости, 17.11.2025
2025
Новости
россия, египет, владимир путин, мид египта
Россия, Египет, Владимир Путин, МИД Египта
Путин наградил замглавы МИД Египта Орденом дружбы

Путин подписал указ о награждении замглавы МИД Египта Назиха Орденом дружбы

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя министра иностранных дел Арабской Республики Египет Эль-Наггари Назиха Орденом дружбы за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет наградить Орденом дружбы Эль-Наггари Назиха Али Бахаэльдина", - говорится в документе.
