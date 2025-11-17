https://ria.ru/20251117/putin-2055492564.html
Путин наградил востоковеда Наумкина орденом
Путин наградил востоковеда Наумкина орденом - РИА Новости, 17.11.2025
Путин наградил востоковеда Наумкина орденом
Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени научного руководителя Института востоковедения РАН... РИА Новости, 17.11.2025
россия
Путин наградил востоковеда Наумкина орденом
Путин наградил Виталия Наумкина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени