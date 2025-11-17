Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил востоковеда Наумкина орденом
15:31 17.11.2025
Путин наградил востоковеда Наумкина орденом
Путин наградил востоковеда Наумкина орденом
Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени научного руководителя Института востоковедения РАН... РИА Новости, 17.11.2025
2025
Путин наградил востоковеда Наумкина орденом

Путин наградил Виталия Наумкина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия Наумкина.
Согласно тексту указа, опубликованному в понедельник на официальном портале правовой информации, Наумкин удостоен ордена за большие заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Как отмечается на сайте Института востоковедения, академик Наумкин считается одним из наиболее авторитетных отечественных исламоведов.
Этим же указом орденом Александра Невского награждены председатель Дальневосточного отделения РАН Юрий Кульчин, советник РАН Алексей Розанов и член президиума РАН Виктор Хлыстун. Орденом Дружбы награжден президент Академии наук Якутии Леонид Владимиров.
