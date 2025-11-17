Путин присвоил четырем россиянкам звание "Мать-героиня"

https://ria.ru/20251117/putin-2055483384.html
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" четырем россиянкам из Кемеровской, Ленинградской и Свердловской областей. РИА Новости, 17.11.2025
общество
ленинградская область
россия
свердловская область
владимир путин
