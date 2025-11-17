Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 17.11.2025 (обновлено: 15:32 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/putin-2055480709.html
Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков
Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков - РИА Новости, 17.11.2025
Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бюджетники-медики обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:04:00+03:00
2025-11-17T15:32:00+03:00
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251024/mediki-2050403260.html
https://ria.ru/20250917/murashko-2042545085.html
https://ria.ru/20251111/mediki-2054215258.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков

Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бюджетники-медики обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения.
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Образование медиков перестает быть только академическим, заявил Глыбочко
24 октября, 16:02
Граждане, принятые на обучение по специальностям ординатуры на бюджет или в пределах установленной квоты приема на целевое обучение, c которыми заказчики целевого обучения отказались от заключения договора о целевом обучении, обязаны заключить такой договор до прохождения итоговой аттестации.
Закон также затрагивает полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Теперь они должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры социальной поддержки.
Также расширяется перечень организаций, которые могут быть заказчиками на целевого обучения. Согласно закону, в этот список добавляются медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения.
Минздрав будет утверждать квалификационные требования к медицинским работникам. Также по окончании периода наставничества в сфере здравоохранения лица, в отношении которых осуществлялось данное наставничество, подлежат периодической аккредитации специалиста.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы
17 сентября, 17:51
Наставничество не может превышать три года общего суммарного срока. Также устанавливается дифференцированные сроки в соответствии со специальностями и местом работы у будущего наставляемого молодого специалиста, которые определяются Минздравом РФ.
Выпускники вузов и колледжей, не прошедшие наставничество по окончании срока действия первичной аккредитации специалиста, подлежат повторной первичной аккредитации специалиста, а в случае если наставничество не должно было осуществляться – будут проходить периодическую аккредитацию специалиста.
Правительство РФ будет определять количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям с указанием заказчиков целевого обучения за исключением федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, и подведомственных им организаций, и с указанием субъектов РФ, на территориях которых гражданами будет осуществляться трудовая деятельность в соответствии с договором о целевом обучении после завершения освоения ими образовательной программы.
Если одна из сторон договора о целевом обучении не выполнит свои обязательства, то она выплачивает компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере компенсации за обучение. Компенсация за обучение зачисляется в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Порядок выплаты указанных штрафа и компенсации за обучение, порядок определения их размера и зачисления в федеральный бюджет устанавливаются правительством Российской Федерации в положении о целевом обучении, в бюджет субъекта Российской Федерации или местный бюджет – органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Мурашко прокомментировал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
11 ноября, 15:23
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала