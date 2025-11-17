Путин подписал закон о целевом обучении для бюджетников-медиков

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бюджетники-медики обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на решение вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения.

Граждане, принятые на обучение по специальностям ординатуры на бюджет или в пределах установленной квоты приема на целевое обучение, c которыми заказчики целевого обучения отказались от заключения договора о целевом обучении, обязаны заключить такой договор до прохождения итоговой аттестации.

Закон также затрагивает полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Теперь они должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры социальной поддержки.

Также расширяется перечень организаций, которые могут быть заказчиками на целевого обучения. Согласно закону, в этот список добавляются медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения.

Минздрав будет утверждать квалификационные требования к медицинским работникам. Также по окончании периода наставничества в сфере здравоохранения лица, в отношении которых осуществлялось данное наставничество, подлежат периодической аккредитации специалиста.

Наставничество не может превышать три года общего суммарного срока. Также устанавливается дифференцированные сроки в соответствии со специальностями и местом работы у будущего наставляемого молодого специалиста, которые определяются Минздравом РФ.

Выпускники вузов и колледжей, не прошедшие наставничество по окончании срока действия первичной аккредитации специалиста, подлежат повторной первичной аккредитации специалиста, а в случае если наставничество не должно было осуществляться – будут проходить периодическую аккредитацию специалиста.

Правительство РФ будет определять количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям с указанием заказчиков целевого обучения за исключением федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, и подведомственных им организаций, и с указанием субъектов РФ, на территориях которых гражданами будет осуществляться трудовая деятельность в соответствии с договором о целевом обучении после завершения освоения ими образовательной программы.