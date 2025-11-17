Рейтинг@Mail.ru
Амурская область
Амурская область
 
10:17 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/priamure-2055395686.html
Глава Приамурья проинспектировал работу ремонтного батальона в Новороссии
2025-11-17T10:17:00+03:00
2025-11-17T10:17:00+03:00
амурская область
амурская область
новороссия
василий орлов (губернатор)
политика
амурская область
новороссия
РИА Новости
амурская область, новороссия, василий орлов (губернатор), политика
Амурская область, Амурская область, Новороссия, Василий Орлов (губернатор), Политика

Губернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал работу ремонтного батальона в Новороссии, пообщался с амурскими военными и вручил им награды, сообщает правительство региона.
Глава региона посетил ремонтный батальон в ходе рабочей поездки в Новороссию.
"С командованием 35-й армии посмотрели, как организована работа ремонтного батальона. Это подразделение не только ремонтирует военную технику, но и изготавливает квадрокоптеры и беспилотные системы для боевого применения. Мы помогаем рембату поставками необходимого оборудования, станков, комплектующих. Обсудили, что еще дополнительно требуется, чем мы можем помочь. Отдельно хочу поблагодарить и все спонсорские организации, участвующие в этой работе. Всё для фронта, всё для Победы!" - сказал Орлов.
Ремонтный батальон в текущем году с поддержкой Амурской области поставил оборудования и запасных частей почти на 40 миллионов рублей. По заявкам военнослужащих приобретены комплекты для сборки FPV-дронов, запасные части к автомобилям, оборудование и расходные материалы для производственных баз, а также строительные материалы.
Бойцы изготовили и передали в пехотные подразделения 35-й общевойсковой армии 124 комплекта FPV-дронов. Также они собрали 16 станций управления дронами, сделали навесы для стоянки техники, ожидающей ремонта. До конца этого года благодаря поддержке региона в рембат планируется поставить комплекты для сборки FPV-дронов еще на 10 миллионов рублей, а также дополнительное оборудование и расходные материалы почти на 2 миллиона рублей, добавили в правительстве.
Военнослужащие рассказали губернатору, какие дроны и для каких задач они собирают, как модернизируют и ремонтируют имеющуюся технику. Бойцы отметили, что вся модернизированная и собранная ими техника обязательно проходит испытания для того, чтобы убедиться в её эффективности и качестве и только после этого ее передают в пехотные подразделения.
Кроме того, во время визита на передовую губернатор Амурской области вручил заслуженные награды отличившимся военнослужащим.
 
Амурская областьАмурская областьНовороссияВасилий Орлов (губернатор)Политика
 
 
