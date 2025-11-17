Глава Приамурья проинспектировал работу ремонтного батальона в Новороссии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал работу ремонтного батальона в Новороссии, пообщался с амурскими военными и вручил им награды, сообщает правительство региона.

Глава региона посетил ремонтный батальон в ходе рабочей поездки в Новороссию.

"С командованием 35-й армии посмотрели, как организована работа ремонтного батальона. Это подразделение не только ремонтирует военную технику, но и изготавливает квадрокоптеры и беспилотные системы для боевого применения. Мы помогаем рембату поставками необходимого оборудования, станков, комплектующих. Обсудили, что еще дополнительно требуется, чем мы можем помочь. Отдельно хочу поблагодарить и все спонсорские организации, участвующие в этой работе. Всё для фронта, всё для Победы!" - сказал Орлов.

Ремонтный батальон в текущем году с поддержкой Амурской области поставил оборудования и запасных частей почти на 40 миллионов рублей. По заявкам военнослужащих приобретены комплекты для сборки FPV-дронов, запасные части к автомобилям, оборудование и расходные материалы для производственных баз, а также строительные материалы.

Бойцы изготовили и передали в пехотные подразделения 35-й общевойсковой армии 124 комплекта FPV-дронов. Также они собрали 16 станций управления дронами, сделали навесы для стоянки техники, ожидающей ремонта. До конца этого года благодаря поддержке региона в рембат планируется поставить комплекты для сборки FPV-дронов еще на 10 миллионов рублей, а также дополнительное оборудование и расходные материалы почти на 2 миллиона рублей, добавили в правительстве.

Военнослужащие рассказали губернатору, какие дроны и для каких задач они собирают, как модернизируют и ремонтируют имеющуюся технику. Бойцы отметили, что вся модернизированная и собранная ими техника обязательно проходит испытания для того, чтобы убедиться в её эффективности и качестве и только после этого ее передают в пехотные подразделения.