Пленный из ВСУ рассказал, как пришлось сдаться якутским снайперам
Пленный из ВСУ рассказал, как пришлось сдаться якутским снайперам - РИА Новости, 17.11.2025
Пленный из ВСУ рассказал, как пришлось сдаться якутским снайперам
Украинский солдат Антон Чернявский рассказал РИА Новости, как он и его сослуживцы повстречались с якутскими снайперами, после чего побросали оружие и сдались в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T04:08:00+03:00
2025-11-17T04:08:00+03:00
2025-11-17T05:46:00+03:00
Пленный из ВСУ рассказал, как пришлось сдаться якутским снайперам
Пленный ВСУ Чернявский сдался якутским снайперам в Днепропетровской области
ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Украинский солдат Антон Чернявский рассказал РИА Новости, как он и его сослуживцы повстречались с якутскими снайперами, после чего побросали оружие и сдались в плен в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области.
"Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться в плен. Шли вдоль реки, наткнулись на ваших военнослужащих, на снайперов из Якутии, кричим: "Все, мы не хотим воевать, мы сдаемся". Выкинули оружие, подняли руки. И по одному пошли", — сказал Чернявский.
Он отметил, что снайперы сидели в лесопосадке, которая располагалась вдоль реки.