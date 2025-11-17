ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Украинский солдат Антон Чернявский рассказал РИА Новости, как он и его сослуживцы повстречались с якутскими снайперами, после чего побросали оружие и сдались в плен в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области.

"Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться в плен. Шли вдоль реки, наткнулись на ваших военнослужащих, на снайперов из Якутии, кричим: "Все, мы не хотим воевать, мы сдаемся". Выкинули оружие, подняли руки. И по одному пошли", — сказал Чернявский.