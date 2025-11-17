Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали директора клиники, стрелявшего по кошкам - РИА Новости, 17.11.2025
11:16 17.11.2025
В Петербурге задержали директора клиники, стрелявшего по кошкам
В Петербурге задержали директора клиники, стрелявшего по кошкам
Полиция Санкт-Петербурга задержала директора частной клиники, который, предположительно, стрелял по кошкам, гулявшим по капоту его автомобиля, сообщила... РИА Новости, 17.11.2025
В Петербурге задержали директора клиники, стрелявшего по кошкам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала директора частной клиники, который, предположительно, стрелял по кошкам, гулявшим по капоту его автомобиля, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье очевидцы сообщили в полицию Московского района о стрельбе по животным из окна квартиры на первом этаже дома №19 на улице Решетникова.
"Прибывшим на место происшествия нарядом полиции в квартире был задержан 58-летний директор частной клиники, который, по предварительным данным, стрелял из пневматики по кошкам, которые бегали по кузову его автомобиля, припаркованного во дворе", – рассказали в ГУМВД.
Пневматический пистолет изъят, от стрельбы никто не пострадал, добавили в полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
