В Петербурге задержали директора клиники, стрелявшего по кошкам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала директора частной клиники, который, предположительно, стрелял по кошкам, гулявшим по капоту его автомобиля, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в воскресенье очевидцы сообщили в полицию Московского района о стрельбе по животным из окна квартиры на первом этаже дома №19 на улице Решетникова.

"Прибывшим на место происшествия нарядом полиции в квартире был задержан 58-летний директор частной клиники, который, по предварительным данным, стрелял из пневматики по кошкам, которые бегали по кузову его автомобиля, припаркованного во дворе", – рассказали в ГУМВД.

Пневматический пистолет изъят, от стрельбы никто не пострадал, добавили в полиции.