МВД рассказало о неожиданных эпизодах профилактического рейда в Петербурге - РИА Новости, 17.11.2025
10:26 17.11.2025
МВД рассказало о неожиданных эпизодах профилактического рейда в Петербурге
МВД рассказало о неожиданных эпизодах профилактического рейда в Петербурге
МВД рассказало о неожиданных эпизодах профилактического рейда в Петербурге

В Петербурге женщина забыла вернуть на свой BMW снятые ради парковки номера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга остановила местную жительницу, которая скрутила со своего BMW номера, чтобы не платить за парковку, и забыла вернуть их на место, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Правоохранители совместно с сотрудниками ФСО России провели в центре Петербурга профилактический рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства и соблюдению правил дорожного движения (ПДД).
На Урале арестовали водителя, пытавшегося провезти оружие в колонию
15 ноября, 10:23
15 ноября, 10:23
"На Площади Восстания была остановлена женщина-водитель на BMW, лишённом госзнаков. Дама призналась, что сняла номера, чтобы не платить за длительную парковку, а потом... просто забыла вернуть их на место", – рассказали в полиции.
Как отмечается, госномера иномарки обнаружились в багажнике. Водитель привлечена к административной ответственности по статье об управлении транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков (статья 12.2 КоАП РФ).
Также в ходе рейда правоохранители остановили водителя Mercedes, в багажнике которого, помимо травматического оружия, оказалось несколько комплектов архивных госномеров. Мужчина объяснил это тем, что он их якобы коллекционирует.
Были выявлены и водители с фальшивыми правами, а также поддельными пропусками с государственной символикой.
"Один из водителей откровенно признался полицейским, что с такими документами ему "больше доверяют". По всем фактам инициирована проверка, результатом которой может стать уголовная ответственность в рамках статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов – ред.)", – отметили в региональном главке МВД.
"Самым неожиданным эпизодом" в ходе профилактического рейда полиция назвала случай с нетрезвым пассажиром такси, который во время движения "почти полностью" высунулся в окно, чтобы привлечь внимание спутницы, вместе с которой он распивал спиртное по пути.
Как добавили в ГУМВД, в результате таксиста привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, а молодого человека, вступившего в спор с правоохранителями, доставили в полицию.
На Камчатке задержали подозреваемого в попытке диверсии на автозаправке
Вчера, 03:43
Вчера, 03:43
 
