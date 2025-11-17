МВД рассказало о неожиданных эпизодах профилактического рейда в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга остановила местную жительницу, которая скрутила со своего BMW номера, чтобы не платить за парковку, и забыла вернуть их на место, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Правоохранители совместно с сотрудниками ФСО России провели в центре Петербурга профилактический рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства и соблюдению правил дорожного движения (ПДД).

"На Площади Восстания была остановлена женщина-водитель н а B MW, лишённом госзнаков. Дама призналась, что сняла номера, чтобы не платить за длительную парковку, а потом... просто забыла вернуть их на место", – рассказали в полиции.

Как отмечается, госномера иномарки обнаружились в багажнике. Водитель привлечена к административной ответственности по статье об управлении транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков (статья 12.2 КоАП РФ).

Также в ходе рейда правоохранители остановили водит еля Merc edes, в багажнике которого, помимо травматического оружия, оказалось несколько комплектов архивных госномеров. Мужчина объяснил это тем, что он их якобы коллекционирует.

Были выявлены и водители с фальшивыми правами, а также поддельными пропусками с государственной символикой.

"Один из водителей откровенно признался полицейским, что с такими документами ему "больше доверяют". По всем фактам инициирована проверка, результатом которой может стать уголовная ответственность в рамках статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов – ред.)", – отметили в региональном главке МВД.

"Самым неожиданным эпизодом" в ходе профилактического рейда полиция назвала случай с нетрезвым пассажиром такси, который во время движения "почти полностью" высунулся в окно, чтобы привлечь внимание спутницы, вместе с которой он распивал спиртное по пути.