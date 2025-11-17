"Еще один ящик водки". Орбан жестко ответил фон дер Ляйен

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за просьбы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансирование киевского режима в разгар коррупционного скандала.
"Это удивительно. В тот момент, когда стало понятно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, глава Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше", — написал Орбан в соцсети X.
Глава венгерского правительства сравнил помощь Киеву с "попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки".
"Венгрия не утратила здравого смысла", — добавил Орбан.
Ранее издание Reuters сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила лидерам стран Евросоюза письмо с вариантами финансирования Украины, призвав их срочно принять решение.
В публикации указали три возможных варианта финансирования, предложенных главой ЕК: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
