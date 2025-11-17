Рейтинг@Mail.ru
"Еще один ящик водки". Орбан жестко ответил фон дер Ляйен
20:06 17.11.2025 (обновлено: 20:11 17.11.2025)
"Еще один ящик водки". Орбан жестко ответил фон дер Ляйен
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за просьбы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансирование киевского режима в разгар... РИА Новости, 17.11.2025
в мире, киев, украина, москва, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Киев, Украина, Москва, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
"Еще один ящик водки". Орбан жестко ответил фон дер Ляйен

Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за просьбы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансирование киевского режима в разгар коррупционного скандала.
"Это удивительно. В тот момент, когда стало понятно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, глава Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше", — написал Орбан в соцсети X.
Предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти
Вчера, 17:50
Глава венгерского правительства сравнил помощь Киеву с "попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки".
"Венгрия не утратила здравого смысла", — добавил Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Брюссель разрабатывает военные планы, заявил Орбан
Вчера, 15:53
Ранее издание Reuters сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила лидерам стран Евросоюза письмо с вариантами финансирования Украины, призвав их срочно принять решение.
В публикации указали три возможных варианта финансирования, предложенных главой ЕК: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина
Вчера, 10:03
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Орбан рассказал, как ответил бы на воображаемое предложение Путина
16 ноября, 22:14
 
В миреКиевУкраинаМоскваВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
