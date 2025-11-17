Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали об очередях из автовозов на российской границе - РИА Новости, 17.11.2025
12:27 17.11.2025
СМИ рассказали об очередях из автовозов на российской границе
СМИ рассказали об очередях из автовозов на российской границе - РИА Новости, 17.11.2025
СМИ рассказали об очередях из автовозов на российской границе
На российской границе скопились тысячи иностранных авто, эти очереди могут продолжиться до конца месяца, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 17.11.2025
СМИ рассказали об очередях из автовозов на российской границе

"Ъ": очереди на ввоз автомобилей в Россию могут сохраниться в ноябре

Автовоз
Автовоз - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Fotolia / cbckchristine
Автовоз. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На российской границе скопились тысячи иностранных авто, эти очереди могут продолжиться до конца месяца, сообщает "Коммерсантъ".
"Очереди из импортных автомобилей на границе России, сформировавшиеся из-за опасения роста цен после изменения правил расчета утильсбора, могут сохраняться и в ноябре", — говорится в публикации.
31.10.2025
Мантуров рассказал о реакции автомобильных брендов на изменение утильсбора
31 октября, 09:52
Отмечается, что на границах с Китаем и Казахстаном около четырех тысяч автовозов ожидают въезда.
Издание утверждает, что такая ситуация возникла из-за значительного увеличения объемов поставок в ожидании изменений в правилах расчета утилизационного сбора.
Накануне агентство "Автостат" сообщало, что в России 12 марок автомобилей поменяли свои цены с начала ноября.
Правительство России 1 ноября утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
31.10.2025
Шкала утильсбора определила условия для долгих инвестиций, заявил Мантуров
31 октября, 09:52
 
