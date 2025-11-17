СМИ рассказали об очередях из автовозов на российской границе

"Очереди из импортных автомобилей на границе России, сформировавшиеся из-за опасения роста цен после изменения правил расчета утильсбора, могут сохраняться и в ноябре", — говорится в публикации.

Правительство России 1 ноября утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года.

Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.