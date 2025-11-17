https://ria.ru/20251117/nejroset-2055412192.html
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Нейросеть "Городовой" начинает выявлять наледь и снег на крышах нежилых зданий в Санкт-Петербурге, при фиксации нарушения собственнику назначат штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщила государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).
"Требование в автоматическом режиме проконтролируют 8 мобильных нейросетевых комплексов "Городовой". С выпадением осадков в них включили функцию по выявлению наледи и снежных шапок на кровлях нежилых зданий. При фиксации нарушения собственнику назначается штраф в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Распознавать сосульки на крышах искусственный интеллект специалисты ГАТИ научили в конце прошлого зимнего сезона. За непродолжительное время применения система выявила проблемы с содержанием имущества у 21 собственника, назначив в общей сложности штрафы на 2,1 миллиона рублей.
ГАТИ рекомендует всем собственникам нежилых зданий и объектов контролировать чистоту кровли и не допускать образование наледи.