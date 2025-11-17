В МВФ посчитали, сколько помощи понадобится Украине в следующие два года

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов, говорится в опубликованном газетой Politico письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС.
"Согласно предварительным прогнозам МВФ, которые предполагают окончание войны к концу 2026 года и учитывают прогнозы украинских властей относительно военной поддержки, общие оценочные потребности на период 2026-2027 годов составляют 135,7 млрд евро", - сказано в документе.
Глава ЕК уточняет, что эта сумма состоит из 52,3 миллиарда евро макрофинансовой помощи и 83,4 миллиарда евро военной помощи.
Эта сумма почти точно соответствует 140 миллиардам евро активов ЦБ РФ, замороженных в Euroclear, которые Европейская комиссия предлагает использовать в качестве основы для кредита Украине, который Киев будет погашать только после получения "репараций" от России. Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.