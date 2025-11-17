Рейтинг@Mail.ru
В МВФ посчитали, сколько помощи понадобится Украине в следующие два года - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/mvf-2055536057.html
В МВФ посчитали, сколько помощи понадобится Украине в следующие два года
В МВФ посчитали, сколько помощи понадобится Украине в следующие два года - РИА Новости, 17.11.2025
В МВФ посчитали, сколько помощи понадобится Украине в следующие два года
Предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:40:00+03:00
2025-11-17T17:40:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
урсула фон дер ляйен
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251117/es-2055535787.html
https://ria.ru/20251116/ukraina-2055219462.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, урсула фон дер ляйен, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
В МВФ посчитали, сколько помощи понадобится Украине в следующие два года

Фон дер Ляйен: Украине потребуется 135,7 млрд евро помощи в 2026-2027 годах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов, говорится в опубликованном газетой Politico письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС.
"Согласно предварительным прогнозам МВФ, которые предполагают окончание войны к концу 2026 года и учитывают прогнозы украинских властей относительно военной поддержки, общие оценочные потребности на период 2026-2027 годов составляют 135,7 млрд евро", - сказано в документе.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Глава ЕК предложила членам ЕС предоставить Украине до 0,27 процента их ВВП
Вчера, 17:39
Глава ЕК уточняет, что эта сумма состоит из 52,3 миллиарда евро макрофинансовой помощи и 83,4 миллиарда евро военной помощи.
Эта сумма почти точно соответствует 140 миллиардам евро активов ЦБ РФ, замороженных в Euroclear, которые Европейская комиссия предлагает использовать в качестве основы для кредита Украине, который Киев будет погашать только после получения "репараций" от России. Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины
16 ноября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаБельгияУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала