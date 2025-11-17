В МВФ посчитали, сколько помощи понадобится Украине в следующие два года

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов, говорится в опубликованном газетой Politico письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.