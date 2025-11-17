Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают зачистку населенного пункта Ровное в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 17.11.2025 (обновлено: 13:03 17.11.2025)
ВС России продолжают зачистку населенного пункта Ровное в ДНР
ВС России продолжают зачистку населенного пункта Ровное в ДНР - РИА Новости, 17.11.2025
ВС России продолжают зачистку населенного пункта Ровное в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" зачищают поселок Ровное близ Красноармейска, сообщило в понедельник Минобороны РФ РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
ВС России продолжают зачистку населенного пункта Ровное в ДНР

Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" зачищают поселок Ровное близ Красноармейска, сообщило в понедельник Минобороны РФ
"Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Новоалександровка, Октябрьское, Родинское, Торское Донецкой Народной Республики, Демурино и Ивановка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
