13:18 17.11.2025 (обновлено: 14:06 17.11.2025)
Минпромторг назвал ключевые вызовы отечественного судостроения
экономика, россия, китай, южная корея, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Китай, Южная Корея, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ
Парусное судно. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дефицит крупнотоннажных доковых мощностей судоремонтных предприятий и действие западных санкций на поставку комплектующих являются сейчас основными вызовами для российской судостроительной отрасли, в этих условиях необходимо повышать конкурентоспособность российских предприятий, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Безусловно, проблема в дефиците крупнотоннажных доковых мощностей судоремонтных предприятий и санкциях на поставку запасных частей и оборудования. Безусловно, нам необходимо наращивать внутренние мощности и повышать конкурентоспособность наших судоремонтных предприятий", - сообщил Чекушов в рамках парламентских слушаний в Совете Федерации "О реализации стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года".
Он обратил внимание и на то, что в настоящее время практически 70% судов ремонтируется в других странах. В основном, по словам замглавы Минпромторга, это Китай, Южная Корея и Турция.
Согласно стратегии развития судостроительной промышленности РФ, одной из целей является импортозамещение линейки судового комплектующего оборудования к 2050 году до 80% на российское. Помимо этого, в числе задач стратегии - удвоение числа новых и модернизированных судоремонтных предприятий с трехкратным повышением объема судоремонта.
ЭкономикаРоссияКитайЮжная КореяМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФ
 
 
