Минпромторг назвал ключевые вызовы отечественного судостроения

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дефицит крупнотоннажных доковых мощностей судоремонтных предприятий и действие западных санкций на поставку комплектующих являются сейчас основными вызовами для российской судостроительной отрасли, в этих условиях необходимо повышать конкурентоспособность российских предприятий, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.