Глава "Рособоронэкспорта" назвал потенциальных покупателей Як-130М
Глава "Рособоронэкспорта" назвал потенциальных покупателей Як-130М
Потенциальными заказчиками модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М являются страны Азии и Африки, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 17.11.2025
Михеев: потенциальными заказчиками Як-130М являются страны Азии и Африки
ДУБАЙ (ОАЭ), 17 ноя - РИА Новости. Потенциальными заказчиками модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М являются страны Азии и Африки, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке в Дубае.
Модернизированный Як-130М впервые представили мировой публике в понедельник в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025.
"Потенциальные заказчики - страны Азии
и Африки
. Также рассчитываем на заказы по модернизации ранее выпущенных учебно-боевых самолетов Як-1
30 до версии Як-130М", - сказал Михеев
.
По его словам, на самолете установлено современное бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовая РЛС, прицельный контейнер, бортовой комплекс обороны "Президент-С130". Кроме того, на авиасалоне демонстрируются современные управляемые авиационные средства поражения для применения с этого самолета, в том числе управляемая авиационная ракета класса "воздух-воздух" РВВ-МД и корректируемые авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э и К08БЭ - для поражения наземных и надводных целей.
"Як-130М способен в рамках сетецентрического взаимодействия решать боевые задачи совместно с другими самолетами типа "Сухой" и "МиГ", - подчеркнул Михеев.
Ранее в этом году Михеев сообщил РИА Новости, что емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет около 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.
Ранее самолеты Як-130 были закуплены ВВС Мьянмы
, Лаоса
, Бангладеш
, Вьетнама
и других стран.