Глава "Рособоронэкспорта" назвал потенциальных покупателей Як-130М

По его словам, на самолете установлено современное бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовая РЛС, прицельный контейнер, бортовой комплекс обороны "Президент-С130". Кроме того, на авиасалоне демонстрируются современные управляемые авиационные средства поражения для применения с этого самолета, в том числе управляемая авиационная ракета класса "воздух-воздух" РВВ-МД и корректируемые авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э и К08БЭ - для поражения наземных и надводных целей.