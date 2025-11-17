Рейтинг@Mail.ru
Глава "Рособоронэкспорта" назвал потенциальных покупателей Як-130М
16:23 17.11.2025
Глава "Рособоронэкспорта" назвал потенциальных покупателей Як-130М
2025-11-17T16:23:00+03:00
2025-11-17T16:23:00+03:00
африка, дубай, азия, экономика, александр михеев, рособоронэкспорт, як-130
Африка, Дубай, Азия, Экономика, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Як-130
Михеев: потенциальными заказчиками Як-130М являются страны Азии и Африки

© РИА НовостиМодернизированный учебно-боевой самолет Як-130М
Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости
Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Архивное фото
ДУБАЙ (ОАЭ), 17 ноя - РИА Новости. Потенциальными заказчиками модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М являются страны Азии и Африки, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке в Дубае.
Модернизированный Як-130М впервые представили мировой публике в понедельник в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025.
Самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В России построили первые образцы модернизированного Як-130М
Вчера, 15:24
"Потенциальные заказчики - страны Азии и Африки. Также рассчитываем на заказы по модернизации ранее выпущенных учебно-боевых самолетов Як-130 до версии Як-130М", - сказал Михеев.
По его словам, на самолете установлено современное бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовая РЛС, прицельный контейнер, бортовой комплекс обороны "Президент-С130". Кроме того, на авиасалоне демонстрируются современные управляемые авиационные средства поражения для применения с этого самолета, в том числе управляемая авиационная ракета класса "воздух-воздух" РВВ-МД и корректируемые авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э и К08БЭ - для поражения наземных и надводных целей.
"Як-130М способен в рамках сетецентрического взаимодействия решать боевые задачи совместно с другими самолетами типа "Сухой" и "МиГ", - подчеркнул Михеев.
Ранее в этом году Михеев сообщил РИА Новости, что емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет около 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.
Ранее самолеты Як-130 были закуплены ВВС Мьянмы, Лаоса, Бангладеш, Вьетнама и других стран.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Военный летчик назвал возможные последствия попытки посадить МиГ-31
11 ноября, 12:10
 
