Интервью Лаврова опубликовали, чтобы спасти лицо Италии, считает Захарова

Захарова обратила внимание на то, что ряд итальянских изданий все-таки опубликовал интервью Лаврова, от которого ранее отказалась Corriere della Sera.

"Но при этом огромное количество интернет-изданий также перепечатали этот материал, сопроводив его колоссальной рекламой. Почему? Они понимают живой интерес. Они делают на этом деньги. Мы понимаем, что они действительно пришли к тупиковой ситуации", - указала Захарова.