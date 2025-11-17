https://ria.ru/20251117/mid-2055547850.html
Интервью Лаврова опубликовали, чтобы спасти лицо Италии, считает Захарова
Ряд итальянских изданий, опубликовав в итоге интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, вероятно, пытаются "спасти лицо" страны и...
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ряд итальянских изданий, опубликовав в итоге интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, вероятно, пытаются "спасти лицо" страны и продемонстрировать ее демократический настрой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы МИД РФ, но затем отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что Corriere подвергла цензуре интервью из-за страха обсуждать проблему неонацизма. Полная версия ответов Лаврова
была опубликована на сайте МИД РФ.
Захарова обратила внимание на то, что ряд итальянских изданий все-таки опубликовал интервью Лаврова, от которого ранее отказалась Corriere della Sera.
"На сегодняшний день два национальных итальянских издания, две печатные газеты, опубликовали это интервью целиком. Я не знаю, является ли это спасением лица Италии
. Я не исключаю этого, что это сделано для того, чтобы на международной арене продемонстрировать, что сама Италия как раз таки демократическая", - сказала она в ходе круглого стола в Совете Федерации
.
"Но при этом огромное количество интернет-изданий также перепечатали этот материал, сопроводив его колоссальной рекламой. Почему? Они понимают живой интерес. Они делают на этом деньги. Мы понимаем, что они действительно пришли к тупиковой ситуации", - указала Захарова.