Интервью Лаврова опубликовали, чтобы спасти лицо Италии, считает Захарова
18:37 17.11.2025 (обновлено: 18:48 17.11.2025)
Интервью Лаврова опубликовали, чтобы спасти лицо Италии, считает Захарова
Интервью Лаврова опубликовали, чтобы спасти лицо Италии, считает Захарова
в мире
россия
италия
мария захарова
сергей лавров
совет федерации рф
в мире, россия, италия, мария захарова, сергей лавров
В мире, Россия, Италия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Интервью Лаврова опубликовали, чтобы спасти лицо Италии, считает Захарова

Захарова: в Италии выложили интервью Лаврова, чтобы показаться демократичными

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ряд итальянских изданий, опубликовав в итоге интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, вероятно, пытаются "спасти лицо" страны и продемонстрировать ее демократический настрой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы МИД РФ, но затем отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Corriere подвергла цензуре интервью из-за страха обсуждать проблему неонацизма. Полная версия ответов Лаврова была опубликована на сайте МИД РФ.
Захарова обратила внимание на то, что ряд итальянских изданий все-таки опубликовал интервью Лаврова, от которого ранее отказалась Corriere della Sera.
"На сегодняшний день два национальных итальянских издания, две печатные газеты, опубликовали это интервью целиком. Я не знаю, является ли это спасением лица Италии. Я не исключаю этого, что это сделано для того, чтобы на международной арене продемонстрировать, что сама Италия как раз таки демократическая", - сказала она в ходе круглого стола в Совете Федерации.
"Но при этом огромное количество интернет-изданий также перепечатали этот материал, сопроводив его колоссальной рекламой. Почему? Они понимают живой интерес. Они делают на этом деньги. Мы понимаем, что они действительно пришли к тупиковой ситуации", - указала Захарова.
В миреРоссияИталияМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
