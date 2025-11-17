https://ria.ru/20251117/loginova-2055480134.html
Суд вернул протокол в отношении уличной певицы Логиновой
Суд вернул протокол в отношении уличной певицы Логиновой - РИА Новости, 17.11.2025
Суд вернул протокол в отношении уличной певицы Логиновой
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул правоохранителям административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы Дианы... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:03:00+03:00
2025-11-17T15:03:00+03:00
2025-11-17T15:03:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
диана логинова
монеточка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649753_0:460:928:982_1920x0_80_0_0_8baeb1ba7558f24007d0c8b9d06ad6dd.jpg
https://ria.ru/20251117/muzyka-2055472697.html
https://ria.ru/20251108/pesni-2053649093.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649753_0:136:928:832_1920x0_80_0_0_46375235cc0be11a4ab5ba8f7d9f8953.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, диана логинова, монеточка
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Диана Логинова, Монеточка
Суд вернул протокол в отношении уличной певицы Логиновой
Суд вернул административный протокол в отношении уличной певицы Логиновой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул правоохранителям административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, уже оштрафованной по той же статье и получившей три административных ареста за несогласованные "концерты", следует из материалов суда.
"Вынесено определение о возвращении протокола об АП (административном правонарушении – ред.) и других материалов дела в орган, должностному лицу ... в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами", – сообщается в карточке дела.
Ранее Ленинский райсуд передал протокол в отношении Логиновой
по подсудности в Куйбышевский райсуд.
В ноябре руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга
Дарья Лебедева сообщала РИА Новости, что причиной составления этого протокола стало исполнение Логиновой песни иноагента Noize МС "Кооператив "Лебединое озеро" 12 октября.
Ленинский районный суд 28 октября назначил Логиновой штраф в размере 30 тысяч рублей по другому административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ
. Как следовало из выступления адвоката певицы на заседании, тогда причиной составления соответствующего протокола стало исполнение одной из песен иноагента Монеточки
(Елизавета Гырдымова).
Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города. Одиннадцатого ноября Логиновой вновь были назначены 13 суток административного ареста по этой же статье, сообщала пресс-служба судов Петербурга.