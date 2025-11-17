Рейтинг@Mail.ru
Суд вернул протокол в отношении уличной певицы Логиновой - РИА Новости, 17.11.2025
15:03 17.11.2025
Суд вернул протокол в отношении уличной певицы Логиновой
Суд вернул протокол в отношении уличной певицы Логиновой
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул правоохранителям административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы Дианы...
2025
Суд вернул протокол в отношении уличной певицы Логиновой

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаПевица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул правоохранителям административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, уже оштрафованной по той же статье и получившей три административных ареста за несогласованные "концерты", следует из материалов суда.
"Вынесено определение о возвращении протокола об АП (административном правонарушении – ред.) и других материалов дела в орган, должностному лицу ... в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами", – сообщается в карточке дела.
Ранее Ленинский райсуд передал протокол в отношении Логиновой по подсудности в Куйбышевский райсуд.
В ноябре руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала РИА Новости, что причиной составления этого протокола стало исполнение Логиновой песни иноагента Noize МС "Кооператив "Лебединое озеро" 12 октября.
Ленинский районный суд 28 октября назначил Логиновой штраф в размере 30 тысяч рублей по другому административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как следовало из выступления адвоката певицы на заседании, тогда причиной составления соответствующего протокола стало исполнение одной из песен иноагента Монеточки (Елизавета Гырдымова).
Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города. Одиннадцатого ноября Логиновой вновь были назначены 13 суток административного ареста по этой же статье, сообщала пресс-служба судов Петербурга.
