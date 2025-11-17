Рейтинг@Mail.ru
16:28 17.11.2025
В Дагестане задержали шесть человек за подготовку нападения на полицейских
В Дагестане задержали шесть человек за подготовку нападения на полицейских
происшествия
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
республика дагестан
россия
махачкала
происшествия, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф), махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Махачкала
В Дагестане задержали шесть человек за подготовку нападения на полицейских

В Дагестане задержали шесть человек, которые создали террористическое сообщество

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Задержаны шестеро жителей Дагестана, которые создали террористическое сообщество и планировали нападение на сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По версии следствия, не позднее июля 2025 года шестеро жителей республики, находясь на территории города Махачкалы, создали террористическое сообщество для осуществления террористической деятельности на территории региона. Кроме того, указанные лица вступили в сговор для совершения посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа путем нападения на сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что довести свой преступный умысел до конца они не смогли "в связи со своевременным их задержанием сотрудниками правоохранительных органов".
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Махачкала
 
 
