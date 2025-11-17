В Дагестане задержали шесть человек за подготовку нападения на полицейских

МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Задержаны шестеро жителей Дагестана, которые создали террористическое сообщество и планировали нападение на сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Отмечается, что довести свой преступный умысел до конца они не смогли "в связи со своевременным их задержанием сотрудниками правоохранительных органов".