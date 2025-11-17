https://ria.ru/20251117/kriminal-2055513547.html
В Дагестане задержали шесть человек за подготовку нападения на полицейских
В Дагестане задержали шесть человек за подготовку нападения на полицейских
Задержаны шестеро жителей Дагестана, которые создали террористическое сообщество и планировали нападение на сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
В Дагестане задержали шесть человек, которые создали террористическое сообщество