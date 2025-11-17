Минобороны Южной Кореи предложило КНДР обсудить маркировку границы

СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Южнокорейские военные предложили КНДР провести переговоры для обсуждения маркировки де-факто межкорейской границы, военной демаркационной линии (MDL), разделяющей стороны в пределах демилитаризованной зоны, так как значительная часть оригинальных маркировочных знаков была с годами утеряна, и обе стороны по-разному трактуют границу, сообщило министерство обороны Республики Корея.

"В связи с этим наши вооружённые силы официально предлагают провести переговоры между военными ведомствами Северной и Южной Кореи с целью предотвращения непреднамеренных столкновений и снижения военной напряжённости, а также для обсуждения установления эталонной линии военной демаркационной линии", – сообщили в министерстве.