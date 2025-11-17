Минобороны Южной Кореи предложило КНДР обсудить маркировку границы

СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Южнокорейские военные предложили КНДР провести переговоры для обсуждения маркировки де-факто межкорейской границы, военной демаркационной линии (MDL), разделяющей стороны в пределах демилитаризованной зоны, так как значительная часть оригинальных маркировочных знаков была с годами утеряна, и обе стороны по-разному трактуют границу, сообщило министерство обороны Республики Корея.
По данным ведомства, в последние недели военнослужащие КНДР неоднократно пересекали MDL в ходе установки заграждений и минирования в зоне демилитаризации. Южнокорейские войска в ответ осуществляли предупредительные оповещения и производили предупредительную стрельбу, требуя отхода северокорейских солдат.
"Продолжающиеся нарушения военной демаркационной линии северокорейскими войсками и соответствующие ответные действия наших войск приводят к повышению напряжённости в зоне демилитаризации, что вызывает обеспокоенность возможностью перерастания ситуации в вооружённый конфликт между Севером и Югом", – заявили в минобороны.
В ведомстве пояснили, что сложившаяся ситуация связана с утратой значительной части оригинальных маркировочных знаков MDL, установленных под контролем Военной комиссии по перемирию в августе 1953 года. В отдельных районах линия границы воспринимается сторонами по-разному, что, по оценке Сеула, и привело к росту числа пересечений.
В этой связи военные Южной Кореи выступили с предложением о переговорах.
"В связи с этим наши вооружённые силы официально предлагают провести переговоры между военными ведомствами Северной и Южной Кореи с целью предотвращения непреднамеренных столкновений и снижения военной напряжённости, а также для обсуждения установления эталонной линии военной демаркационной линии", – сообщили в министерстве.
Сеул уточнил, что дату и место встречи можно согласовать через приграничный пункт Пханмунджом. В минобороны выразили надежду на оперативный ответ Пхеньяна, указав, что инициатива направлена на снижение напряженности и восстановление доверия на полуострове.
В разъяснениях к своему заявлению министерство обороны напомнило, что попытки обслуживать маркировочные знаки MDL прекратились после инцидента 1973 года, когда северокорейские военнослужащие открыли огонь по группе ремонта со стороны Командования ООН. В 2004 году США и Южная Корея провели совместную работу по приведению координат MDL на исходных картах в соответствие с реальным рельефом, и эти данные используются в навигации в тех случаях, когда физические знаки утрачены.
