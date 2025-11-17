Две семьи из КРЧ победили в полуфинале конкурса "Это у нас семейное"

© Фото : канал в МАХ Рашида Темрезова

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Семьи Борлаковы-Бекболатовы из города Усть-Джегуты и Василенко-Гудовцовы из поселка Кавказского в Карачаево-Черкесии победили в полуфинале Всероссийского конкурса "Это у нас семейное", сообщил глава региона Рашид Темрезов.

Полуфинал проходил в Ростове-на-Дону.

Темрезов указал, что у каждой из этих семей — свои история, путь, традиции, уклад, увлечения и достижения. Однако объединяют их верность семейным ценностям, уважение к обычаям и любовь к Родине.

"Своей победой наши земляки еще раз доказали, что главная сила и опора Карачаево-Черкесии и всей великой России — в крепких, дружных и талантливых семьях, а семейные традиции, уважение к старшим и преемственность поколений — отражение наших общих ценностей, которыми мы по праву гордимся", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере Mах.

Глава республики поздравил семьи с победой и пожелал удачи в финале конкурса, который состоится летом в Москве. Он убежден, что сплоченность, любовь и вера друг в друга принесут семьям Карачаево-Черкесии новые победы и достижения.