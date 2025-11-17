Командир штурмовой группы рассказал о наемниках, взятых в плен в Орестополе

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Иностранные наемники были взяты в плен при освобождении Орестополя в Днепропетровской области, они объясняли российским военным, что их защита Украины волнует гораздо меньше, чем деньги и собственная жизнь, заявил командир штурмовой группы ВС РФ с позывным "Тима" на видео от Минобороны.

"Когда заезжали в тот день, туман стоял очень сильный — погодные условия нам реально помогли. Мы времени не теряли: сразу поделили посёлок по секторам и начали зачищать. Противник не мог помочь своим из-за тумана, а такого напора они вообще не ожидали — начали выбегать, бросали всё, что у них было. Были наёмники — им, по сути, плевать на всё. Когда попадали в плен, объясняли по-своему: мол, им эта защита Украины без разницы. Им главное — бумага, деньги и собственная жизнь", - сказал "Тима".

Один наемник, по его словам, заявил, что, когда их отправляют на задачу, отбирают все документы, "только нашивки остаются".

"Они так действуют: постреляют пару раз, чтобы себя спасти, попадёт — попадёт, не попадёт — убегут назад", - добавил "Тима".