Командир штурмовой группы рассказал о наемниках, взятых в плен в Орестополе
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 17.11.2025 (обновлено: 10:27 17.11.2025)
Командир штурмовой группы рассказал о наемниках, взятых в плен в Орестополе
Командир штурмовой группы рассказал о наемниках, взятых в плен в Орестополе - РИА Новости, 17.11.2025
Командир штурмовой группы рассказал о наемниках, взятых в плен в Орестополе
Иностранные наемники были взяты в плен при освобождении Орестополя в Днепропетровской области, они объясняли российским военным, что их защита Украины волнует... РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
Командир штурмовой группы рассказал о наемниках, взятых в плен в Орестополе

Тима: в Орестополе иностранные наемники сдались в плен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Иностранные наемники были взяты в плен при освобождении Орестополя в Днепропетровской области, они объясняли российским военным, что их защита Украины волнует гораздо меньше, чем деньги и собственная жизнь, заявил командир штурмовой группы ВС РФ с позывным "Тима" на видео от Минобороны.
"Когда заезжали в тот день, туман стоял очень сильный — погодные условия нам реально помогли. Мы времени не теряли: сразу поделили посёлок по секторам и начали зачищать. Противник не мог помочь своим из-за тумана, а такого напора они вообще не ожидали — начали выбегать, бросали всё, что у них было. Были наёмники — им, по сути, плевать на всё. Когда попадали в плен, объясняли по-своему: мол, им эта защита Украины без разницы. Им главное — бумага, деньги и собственная жизнь", - сказал "Тима".
Один наемник, по его словам, заявил, что, когда их отправляют на задачу, отбирают все документы, "только нашивки остаются".
"Они так действуют: постреляют пару раз, чтобы себя спасти, попадёт — попадёт, не попадёт — убегут назад", - добавил "Тима".
Минобороны сообщило 14 ноября, что российская армия взяла под контроль населённый пункт Орестополь в Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
