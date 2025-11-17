https://ria.ru/20251117/kok-2055381479.html
Нидерландская конькобежка установила мировой рекорд на дистанции 500 метров
Нидерландская конькобежка установила мировой рекорд на дистанции 500 метров
Нидерландка Фемке Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). РИА Новости Спорт, 17.11.2025
Нидерландская конькобежка установила мировой рекорд на дистанции 500 метров
