https://ria.ru/20251117/knr-2055522338.html
Мишустин попросил премьера госсовета КНР передать приветствие Си Цзиньпину
Мишустин попросил премьера госсовета КНР передать приветствие Си Цзиньпину - РИА Новости, 17.11.2025
Мишустин попросил премьера госсовета КНР передать приветствие Си Цзиньпину
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил премьера госсовета КНР Ли Цяна передать приветствие главе Китая Си Цзиньпину. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:54:00+03:00
2025-11-17T16:54:00+03:00
2025-11-17T16:54:00+03:00
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
си цзиньпин
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589468345_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_8e80fc0d57e5f806a6878ec20c375abc.jpg
https://ria.ru/20251117/mishustin-2055521339.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589468345_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_ae193b6abb09131b22e0eb090aedd715.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, си цзиньпин, шос, в мире
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, Си Цзиньпин, ШОС, В мире
Мишустин попросил премьера госсовета КНР передать приветствие Си Цзиньпину
Мишустин попросил Ли Цяна передать приветствие Си Цзиньпину