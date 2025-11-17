Рейтинг@Mail.ru
Мишустин попросил премьера госсовета КНР передать приветствие Си Цзиньпину - РИА Новости, 17.11.2025
16:54 17.11.2025
Мишустин попросил премьера госсовета КНР передать приветствие Си Цзиньпину
Мишустин попросил премьера госсовета КНР передать приветствие Си Цзиньпину
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил премьера госсовета КНР Ли Цяна передать приветствие главе Китая Си Цзиньпину. РИА Новости, 17.11.2025
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
си цзиньпин
шос
в мире
Мишустин попросил премьера госсовета КНР передать приветствие Си Цзиньпину

Мишустин попросил Ли Цяна передать приветствие Си Цзиньпину

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил премьера госсовета КНР Ли Цяна передать приветствие главе Китая Си Цзиньпину.
Мишустин принял в Доме правительства РФ премьера Госсовета КНР Ли Цяна, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Пользуясь случаем, попрошу вас передать самые теплые слова приветствия председателю КНР господину Си Цзиньпину. В ходе нашей беседы с ним 4 ноября мы обсудили самые важные задачи по дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Москве 17-18 ноября. На встречу также приглашены представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений.
Россия и Китай будут защищать общие интересы, заявил Мишустин
