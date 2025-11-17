Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пекин готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Москвой завил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, он намерен в ходе своего визита провести сверку часов по вопросам двустороннего сотрудничества, чтобы углубить и реализовать конкретные задачи.