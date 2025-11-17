https://ria.ru/20251117/kitay-2055537770.html
Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией
Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.11.2025
Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией
Пекин готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Москвой завил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:46:00+03:00
2025-11-17T17:46:00+03:00
2025-11-17T17:48:00+03:00
россия
китай
ли цян
михаил мишустин
си цзиньпин
москва
шос
россия
китай
москва
россия, китай, ли цян, михаил мишустин, си цзиньпин, москва, шос
Россия, Китай, Ли Цян, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Москва, ШОС
Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией
Ли Цян: углубление сотрудничества Пекина и Москвы принесет много блага