Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.11.2025
17:46 17.11.2025 (обновлено: 17:48 17.11.2025)
Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией
Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 17.11.2025
Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией
Пекин готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Москвой завил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 17.11.2025
россия, китай, ли цян, михаил мишустин, си цзиньпин, москва, шос
Россия, Китай, Ли Цян, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Москва, ШОС
Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Александр Миридонов
Михаил Мишустин и Ли Цян
Михаил Мишустин и Ли Цян
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин и Ли Цян. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пекин готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Москвой завил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По его словам, он намерен в ходе своего визита провести сверку часов по вопросам двустороннего сотрудничества, чтобы углубить и реализовать конкретные задачи.
"Мы готовы с вами вместе, следуя стратегическому руководству председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество Китая и России, принося больше благ народам Китая и России", - сказал он.
"Я очень рад по вашему приглашению приехать в Москву. Я помню, в прошлый раз я посещал Россию в разгар лета, а в этот раз как раз попал на начало зимы, а сегодня прошел дождь. Такая смена сезонов и красок этого города позволили мне еще глубже ощутить уникальное очарование Москвы", - отметил он.
Мишустин в понедельник встретился в Доме правительства РФ с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в рамках заседания Совета глав правительств государств – членов ШОС. 17 ноября 2025
Мишустин рассказал о мерах, принимаемых для развития отношений с Китаем
