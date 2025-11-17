Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассказал, что нужно сделать для воссоединения Кипра
19:44 17.11.2025
Эрдоган рассказал, что нужно сделать для воссоединения Кипра
в мире
кипр
турция
греция
реджеп тайип эрдоган
никос христодулидис
оон
кипр
турция
греция
в мире, кипр, турция, греция, реджеп тайип эрдоган, никос христодулидис, оон
В мире, Кипр, Турция, Греция, Реджеп Тайип Эрдоган, Никос Христодулидис, ООН
© AP Photo / Khalil HamraРеджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Реалистичное решение ситуации на Кипре возможно при конструктивном подходе греческой стороны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил, что президент Кипра Никос Христодулидис и лидер непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман впервые проведут личную встречу 20 ноября.
"Если греческая сторона продемонстрирует такую же конструктивную позицию, как и турецкая, то на острове можно будет найти справедливое и реалистичное решение, основанное на суверенном равенстве и равном международном статусе", - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.
Эрдоган ранее заявлял, что наиболее реалистичным решением проблемы на острове является существование двух государств на Кипре.
Президент Кипра Никос Христодулидис ранее выразил оптимизм по поводу перспективы воссоединения северной и южной частей острова после избрания лидером турок-киприотов Туфана Эрхюрмана. Эрхюрман в ходе предвыборной кампании укорял экс-лидера ТРСК Эрсина Татара в том, что за пять лет срока он так и не провел прямых переговоров с представителями Республики Кипр.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.
Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, прервались после провала очередного раунда, который состоялся в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра.
В миреКипрТурцияГрецияРеджеп Тайип ЭрдоганНикос ХристодулидисООН
 
 
