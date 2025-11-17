Эрдоган рассказал, что нужно сделать для воссоединения Кипра

Эрдоган ранее заявлял, что наиболее реалистичным решением проблемы на острове является существование двух государств на Кипре.

Президент Кипра Никос Христодулидис ранее выразил оптимизм по поводу перспективы воссоединения северной и южной частей острова после избрания лидером турок-киприотов Туфана Эрхюрмана. Эрхюрман в ходе предвыборной кампании укорял экс-лидера ТРСК Эрсина Татара в том, что за пять лет срока он так и не провел прямых переговоров с представителями Республики Кипр.