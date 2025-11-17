Замгоссекретаря США прибыла в Армению для "продвижения идей Трампа"

ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США Элисон Хукер прибыла с визитом в Армению для встречи руководством республики и "продвижения идей американского лидера Дональда Трампа относительно регионального мира и безопасности", сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Ереване.