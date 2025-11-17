Замгоссекретаря США прибыла в Армению для "продвижения идей Трампа"

ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США Элисон Хукер прибыла с визитом в Армению для встречи руководством республики и "продвижения идей американского лидера Дональда Трампа относительно регионального мира и безопасности", сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Ереване.
Отмечается, что Хукер встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, специальным представителем по вопросам нормализации армянско-турецких отношений Рубеном Рубиняном.
"Будут обсуждены дальнейшие шаги по укреплению армянско-американского стратегического партнерства в рамках проекта "Маршрут Трампа" и армянско-американских меморандумов", - отметили в пресс-службе.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.