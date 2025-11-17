Рейтинг@Mail.ru
Замгоссекретаря США прибыла в Армению для "продвижения идей Трампа" - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/khuker-2055384614.html
Замгоссекретаря США прибыла в Армению для "продвижения идей Трампа"
Замгоссекретаря США прибыла в Армению для "продвижения идей Трампа" - РИА Новости, 17.11.2025
Замгоссекретаря США прибыла в Армению для "продвижения идей Трампа"
Заместитель государственного секретаря США Элисон Хукер прибыла с визитом в Армению для встречи руководством республики и "продвижения идей американского лидера РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:36:00+03:00
2025-11-17T09:36:00+03:00
в мире
сша
армения
ереван
дональд трамп
никол пашинян
арарат мирзоян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251112/pashinyan-2054454149.html
https://ria.ru/20250809/mid-2034344673.html
сша
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, армения, ереван, дональд трамп, никол пашинян, арарат мирзоян
В мире, США, Армения, Ереван, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян
Замгоссекретаря США прибыла в Армению для "продвижения идей Трампа"

Замгоссекретаря США Хукер прибыла в Ереван для продвижения идей Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США Элисон Хукер прибыла с визитом в Армению для встречи руководством республики и "продвижения идей американского лидера Дональда Трампа относительно регионального мира и безопасности", сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Ереване.
"Посол (США Кристина) Квин встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер, которая прибыла в Ереван для продвижения видения президента США в вопросах регионального мира и безопасности"- говорится в сообщении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Пашинян прокомментировал утверждения о роли США в создании СВР Армении
12 ноября, 13:07
Отмечается, что Хукер встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, специальным представителем по вопросам нормализации армянско-турецких отношений Рубеном Рубиняном.
"Будут обсуждены дальнейшие шаги по укреплению армянско-американского стратегического партнерства в рамках проекта "Маршрут Трампа" и армянско-американских меморандумов", - отметили в пресс-службе.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
МИД России прокомментировал встречу лидеров Армении и Азербайджана в США
9 августа, 16:50
 
В миреСШААрменияЕреванДональд ТрампНикол ПашинянАрарат Мирзоян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала