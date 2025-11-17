https://ria.ru/20251117/khokkey-2055582009.html
Шайба Томпсона в овертайме принесла "Барысу" победу над "Сочи" в КХЛ
Шайба Томпсона в овертайме принесла "Барысу" победу над "Сочи" в КХЛ - РИА Новости, 18.11.2025
Шайба Томпсона в овертайме принесла "Барысу" победу над "Сочи" в КХЛ
"Сочи" в овертайме уступил астанинскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости, 18.11.2025
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
барыс
кирилл панюков
тайс томпсон
хк сочи
Шайба Томпсона в овертайме принесла "Барысу" победу над "Сочи" в КХЛ
"Сочи" в овертайме уступил астанинскому "Барысу" в матче КХЛ