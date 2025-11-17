Рейтинг@Mail.ru
Шайба Томпсона в овертайме принесла "Барысу" победу над "Сочи" в КХЛ - РИА Новости, 18.11.2025
Хоккей
 
22:00 17.11.2025 (обновлено: 08:30 18.11.2025)
Шайба Томпсона в овертайме принесла "Барысу" победу над "Сочи" в КХЛ
Шайба Томпсона в овертайме принесла "Барысу" победу над "Сочи" в КХЛ
"Сочи" в овертайме уступил астанинскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости, 18.11.2025
Шайба Томпсона в овертайме принесла "Барысу" победу над "Сочи" в КХЛ

"Сочи" в овертайме уступил астанинскому "Барысу" в матче КХЛ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Сочи" в овертайме уступил астанинскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Панюков (37-я минута) и Тайс Томпсон (62). У хозяев отличился Жан-Кристоф Боден (8-я минута).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 ноября 2025 • начало в 19:30
Закончен в OT
Сочи
1 : 2
Барыс
07:41 • Жан-Кристоф Боден
(Даниил Сероух)
36:58 • Кирилл Панюков
(Тайс Томпсон, Рейли Уолш)
61:35 • Тайс Томпсон
"Барыс" (25) располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. "Сочи" (17) идет 11-м и замыкает таблицу Западной конференции.
Следующие свои матчи обе команды проведут дома против "Салавата Юлаева". "Сочи" примет уфимцев 19 ноября, а "Барыс" - 21 ноября.
Хоккеисты Сибири в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Сибирь" установила клубный антирекорд по поражениям в КХЛ
17 ноября, 17:55
 
ХоккейСпортКХЛ 2025-2026БарысКирилл ПанюковТайс ТомпсонХК Сочи
 
 
Заголовок открываемого материала