08:59 17.11.2025
В Казахстане объявили в розыск белорусского блогера Mellstroy
В Казахстане объявили в розыск белорусского блогера Mellstroy
Белорусского трэш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, объявили в розыск в Казахстане, его подозревают в организации через социальные... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
казахстан
астана
белоруссия
казахстан
астана
белоруссия
в мире, казахстан, астана, белоруссия
В мире, Казахстан, Астана, Белоруссия
В Казахстане объявили в розыск белорусского блогера Mellstroy

В Казахстане трэш-стримера Mellstroy объявили в розыск за рекламу онлайн-казино

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео. Архивное фото
АЛМА-АТА, 17 ноя - РИА Новости. Белорусского трэш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, объявили в розыск в Казахстане, его подозревают в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании по продвижению онлайн-казино, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
"Департаментом АФМ по городу Астана объявлен в международный розыск: Бурим Андрей Александрович, 15.12.1988 года рождения, гражданин республики Беларусь, блогер под псевдонимом "Mellstroy". Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино "Mellstroy.game", ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
В ведомстве уточнили, что для рекламы своего онлайн-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей. Участникам предлагалось создавать видеоролики в социальных сетях с упоминанием бренда, логотипов игрового клуба и ссылок на сайт.
Отмечается, что суд в Казахстане санкционировал в отношении блогера меру пресечения в виде заключения под стражу. В агентстве также напомнили, что ранее Бурим был осужден в России к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира. Кроме того, в ноябре 2025 года суд Минска признал экстремистскими материалами все каналы блогера на разных платформах, а также его логотипы и водяные знаки.
В начале октября на заседании правительства заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов предложил ввести в Казахстане уголовную ответственность для блогеров за рекламу онлайн-казино, отметив, что такая реклама стала массовой проблемой и способствует росту игровой зависимости. Он подчеркнул, что многие блогеры систематически игнорируют закон, а действующие штрафы несоизмеримы с их доходами и не обеспечивают должного сдерживающего эффекта.
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео
В Совфеде оценили ситуацию с каналами блогера Mellstroy в Белоруссии
6 ноября, 22:12
 
В миреКазахстанАстанаБелоруссия
 
 
