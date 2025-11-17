В Казахстане объявили в розыск белорусского блогера Mellstroy

АЛМА-АТА, 17 ноя - РИА Новости. Белорусского трэш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, объявили в розыск в Казахстане, его подозревают в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании по продвижению онлайн-казино, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

"Департаментом АФМ по городу Астана объявлен в международный розыск: Бурим Андрей Александрович, 15.12.1988 года рождения, гражданин республики Беларусь , блогер под псевдонимом "Mellstroy". Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино "Mellstroy.game", ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

В ведомстве уточнили, что для рекламы своего онлайн-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей. Участникам предлагалось создавать видеоролики в социальных сетях с упоминанием бренда, логотипов игрового клуба и ссылок на сайт.

Отмечается, что суд в Казахстане санкционировал в отношении блогера меру пресечения в виде заключения под стражу. В агентстве также напомнили, что ранее Бурим был осужден в России к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира. Кроме того, в ноябре 2025 года суд Минска признал экстремистскими материалами все каналы блогера на разных платформах, а также его логотипы и водяные знаки.