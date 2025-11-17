Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана"

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Один из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николай Коржиков направил в арбитражный суд Москвы иск к компании "Тумач Продакшн", снявшей сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", и Светлане Шатуновой, вдове певца Юрия Шатунова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 12 ноября и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.

Коржиков был правообладателем товарного знака " Ласковый май ", зарегистрированного в 2003 году одной из структур Андрея Разина , бывшего продюсера группы "Ласковый май". Впоследствии права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе от Коржикова к Разину и обратно.

В июне текущего года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой , которой после смерти Юрия Шатунова в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения "Ласкового мая", полученные им в 2019 году от автора песен и создателя группы Сергея Кузнецова . На момент аннулирования товарного знака правообладателем был Коржиков.

Ранее с иском к тем же ответчикам обращался Разин. Его представитель утверждал в суде, что Разин намеревался создать фильм про "Ласковый май" и после выхода сериала "Слово пацана" якобы получил претензии от своих контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен "Ласкового мая" в сериале.

В своем иске Разин требовал признать недействительным лицензионный договор, по которому Шатунова передала права на использование песен компании "Тумач Продакшн".

Иск Разина поступил в арбитражный суд Москвы в декабре 2024 года, но уже в мае истец от него отказался. По словам его юриста, Разин, имеющий гражданство Турции и находившийся там на лечении, собирался инициировать судебные разбирательства в этой стране.