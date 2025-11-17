https://ria.ru/20251117/isk-2055413943.html
Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана"
Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана" - РИА Новости, 17.11.2025
Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана"
Один из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николай Коржиков направил в арбитражный суд Москвы иск к компании "Тумач Продакшн", снявшей сериал... РИА Новости, 17.11.2025
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Один из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николай Коржиков направил в арбитражный суд Москвы иск к компании "Тумач Продакшн", снявшей сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", и Светлане Шатуновой, вдове певца Юрия Шатунова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 12 ноября и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Коржиков был правообладателем товарного знака "Ласковый май
", зарегистрированного в 2003 году одной из структур Андрея Разина
, бывшего продюсера группы "Ласковый май". Впоследствии права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе от Коржикова к Разину и обратно.
В июне текущего года Роспатент
аннулировал бренд по заявлению Шатуновой
, которой после смерти Юрия Шатунова в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения "Ласкового мая", полученные им в 2019 году от автора песен и создателя группы Сергея Кузнецова
. На момент аннулирования товарного знака правообладателем был Коржиков.
Ранее с иском к тем же ответчикам обращался Разин. Его представитель утверждал в суде, что Разин намеревался создать фильм про "Ласковый май" и после выхода сериала "Слово пацана" якобы получил претензии от своих контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен "Ласкового мая" в сериале.
В своем иске Разин требовал признать недействительным лицензионный договор, по которому Шатунова передала права на использование песен компании "Тумач Продакшн".
Иск Разина поступил в арбитражный суд Москвы
в декабре 2024 года, но уже в мае истец от него отказался. По словам его юриста, Разин, имеющий гражданство Турции
и находившийся там на лечении, собирался инициировать судебные разбирательства в этой стране.
"Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж
". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.