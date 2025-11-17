Рейтинг@Mail.ru
Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана" - РИА Новости, 17.11.2025
Культура
 
11:35 17.11.2025
Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана"
Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана" - РИА Новости, 17.11.2025
Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана"
Один из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николай Коржиков направил в арбитражный суд Москвы иск к компании "Тумач Продакшн", снявшей сериал... РИА Новости, 17.11.2025
Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана"

Экс-владелец бренда "Ласковый май" Коржиков подал иск к вдове Шатунова

© Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Один из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николай Коржиков направил в арбитражный суд Москвы иск к компании "Тумач Продакшн", снявшей сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", и Светлане Шатуновой, вдове певца Юрия Шатунова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 12 ноября и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Как "Ласковый май" развалился из-за любви и денег
24 мая, 09:30
Коржиков был правообладателем товарного знака "Ласковый май", зарегистрированного в 2003 году одной из структур Андрея Разина, бывшего продюсера группы "Ласковый май". Впоследствии права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе от Коржикова к Разину и обратно.
В июне текущего года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой, которой после смерти Юрия Шатунова в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения "Ласкового мая", полученные им в 2019 году от автора песен и создателя группы Сергея Кузнецова. На момент аннулирования товарного знака правообладателем был Коржиков.
Ранее с иском к тем же ответчикам обращался Разин. Его представитель утверждал в суде, что Разин намеревался создать фильм про "Ласковый май" и после выхода сериала "Слово пацана" якобы получил претензии от своих контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен "Ласкового мая" в сериале.
В своем иске Разин требовал признать недействительным лицензионный договор, по которому Шатунова передала права на использование песен компании "Тумач Продакшн".
Иск Разина поступил в арбитражный суд Москвы в декабре 2024 года, но уже в мае истец от него отказался. По словам его юриста, Разин, имеющий гражданство Турции и находившийся там на лечении, собирался инициировать судебные разбирательства в этой стране.
"Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак
31 октября, 03:00
 
Культура Москва Турция Андрей Разин Юрий Шатунов Сергей Кузнецов (архитектор) Ласковый май Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) Мираж Происшествия
 
 
