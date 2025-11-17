Рейтинг@Mail.ru
19:50 17.11.2025
Источник объяснил регистрацию Hyundai товарных знаков в России
2025-11-17T19:50:00+03:00
2025-11-17T19:50:00+03:00
россия
южная корея
санкт-петербург
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
hyundai motor
агр
hyundai creta
россия
южная корея
санкт-петербург
россия, южная корея, санкт-петербург, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), hyundai motor, агр, hyundai creta
Россия, Южная Корея, Санкт-Петербург, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Hyundai Motor, АГР, Hyundai Creta
© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип Hyundai
Логотип Hyundai - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип Hyundai . Архивное фото
СЕУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Регистрация южнокорейской Hyundai товарных знаков в России является обычной практикой для компаний, направленной на защиту интеллектуальных прав бизнеса, и не связанной с возвращением на рынок, заявил РИА Новости источник в автомобильной отрасли Южной Кореи.
Ранее РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что Hyundai смогла зарегистрировать несколько товарных знаков в России. Заявки были поданы в ведомство в 2024 году, в ноябре 2025 года было принято решение зарегистрировать товарные знаки, в том числе логотип Hyundai, до 2034 года. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам.
В то же время, как следует из пояснения источника в автомобильной отрасли, регистрация знаков не является признаком возвращения компании на рынок.
"Компании продолжают поддерживать регистрацию товарных знаков, поскольку они являются объектами интеллектуальной собственности, независимо от того, продолжается бизнес или нет", - заявил РИА Новости источник в автомобильной отрасли, знакомый с ситуацией.
По его словам, регистрация знаков производится заранее даже на тех рынках, где компания вообще не присутствует, чтобы предотвратить их неправомерное использование.
В апреле этого года также сообщалось, что Hyundai в 2025 году зарегистрировала в России минимум четыре новых товарных знака, а KIA - шесть знаков. Тогда в компании заявили РИА Новости, что продление регистрации на уже имеющиеся знаки было воспринято российскими СМИ как новая регистрация.
В компании назвали это "обычной деловой практикой", так как продление регистрации товарных знаков необходимо для последовательного обеспечения и предотвращения нарушений уже зарегистрированных прав.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
