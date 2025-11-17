Источник объяснил регистрацию Hyundai товарных знаков в России

СЕУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Регистрация южнокорейской Hyundai товарных знаков в России является обычной практикой для компаний, направленной на защиту интеллектуальных прав бизнеса, и не связанной с возвращением на рынок, заявил РИА Новости источник в автомобильной отрасли Южной Кореи.

Ранее РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента , выяснило, что Hyunda i смогла зарегистрировать несколько товарных знаков в России . Заявки были поданы в ведомство в 2024 году, в ноябре 2025 года было принято решение зарегистрировать товарные знаки, в том числе логотип Hyundai, до 2034 года. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам.

В то же время, как следует из пояснения источника в автомобильной отрасли, регистрация знаков не является признаком возвращения компании на рынок.

« "Компании продолжают поддерживать регистрацию товарных знаков, поскольку они являются объектами интеллектуальной собственности, независимо от того, продолжается бизнес или нет", - заявил РИА Новости источник в автомобильной отрасли, знакомый с ситуацией.

По его словам, регистрация знаков производится заранее даже на тех рынках, где компания вообще не присутствует, чтобы предотвратить их неправомерное использование.

В апреле этого года также сообщалось, что Hyundai в 2025 году зарегистрировала в России минимум четыре новых товарных знака, а KIA - шесть знаков. Тогда в компании заявили РИА Новости, что продление регистрации на уже имеющиеся знаки было воспринято российскими СМИ как новая регистрация.

В компании назвали это "обычной деловой практикой", так как продление регистрации товарных знаков необходимо для последовательного обеспечения и предотвращения нарушений уже зарегистрированных прав.